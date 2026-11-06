धनतेरस 2026: आज कितने बजे से खरीदारी का है शुभ संयोग, सोना-चांदी और अन्य सामान लेने का मुहूर्त क्या है?

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पंडित राकेश झा ने बताया कि शुक्रवार सुबह 11:06 बजे से पूरे दिन खरीदारी कर सकते हैं। निवेश और खरीदारी दिनभर चलेगी। आज के दिन माता लक्ष्मी और गणपति की मूर्त्ति, बर्तन, सोना, चांदी, झाड़ू खरीदने की परंपरा है। इस बार धनतेरस पर हस्त नक्षत्र, अमृत सिद्धि योग, प्रीति योग का उत्तम संयोग बन रहा है। आज लक्ष्मी पूजा के साथ खरीदारी करने के लिए यह योग मंगलकारी सिद्ध होगा। विज्ञापन



धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने का शुभ समय

पंडित राकेश झा ने बताया कि धनतेरस पर सोने और चांदी की खरीदारी करना काफी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन की गई खरीदारी से घर में बरकत बनी रहती है। साल 2026 में सोना खरीदने का शुभ समय सुबह 11:06 बजे बजे से शुरू होगा। आप देर शाम तक खरीदारी कर सकते हैं। विज्ञापन विज्ञापन



धनतेरस पर झाड़ू क्यों खरीदते हैं लोग?

धनतेरस पर झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है क्योंकि इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि झाड़ू घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को साफ करती है और मां लक्ष्मी के आगमन का रास्ता साफ करती है। यह भी माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई झाड़ू घर में बरकत लाती है और आर्थिक समस्याओं से बचाने में मदद करती है। इस दिन झाड़ू खरीदकर साफ-सफाई करना शुभ माना जाता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और मां लक्ष्मी का आकर्षण बढ़ता है। यह परंपरा न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी है, बल्कि घर को ऊर्जा के स्तर पर भी मजबूत बनाती है। इसलिए धनतेरस पर झाड़ू खरीदने की परंपरा न सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ी है, बल्कि यह घर की स्वच्छता और सकारात्मकता का भी प्रतीक मानी जाती है।



आज किस समय से करें पूजा धनतेरस पूजा मुहूर्त: शाम 5:36 बजे से रात 7:33 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:48 बजे से दोपहर 12:32 बजे तक

अमृत काल: रात 10:30 बजे से 12:10 बजे तक

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 5:03 बजे से 5:51 बजे तक

प्रदोष काल: शाम 5:33 बजे से रात 8:09 बजे तक

वृषभ काल: शाम 6:02 बजे से 7:57 बजे तक पंडित राकेश झा ने बताया कि शुक्रवार सुबह 11:06 बजे से पूरे दिन खरीदारी कर सकते हैं। निवेश और खरीदारी दिनभर चलेगी। आज के दिन माता लक्ष्मी और गणपति की मूर्त्ति, बर्तन, सोना, चांदी, झाड़ू खरीदने की परंपरा है। इस बार धनतेरस पर हस्त नक्षत्र, अमृत सिद्धि योग, प्रीति योग का उत्तम संयोग बन रहा है। आज लक्ष्मी पूजा के साथ खरीदारी करने के लिए यह योग मंगलकारी सिद्ध होगा।पंडित राकेश झा ने बताया कि धनतेरस पर सोने और चांदी की खरीदारी करना काफी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन की गई खरीदारी से घर में बरकत बनी रहती है। साल 2026 में सोना खरीदने का शुभ समय सुबह 11:06 बजे बजे से शुरू होगा। आप देर शाम तक खरीदारी कर सकते हैं।धनतेरस पर झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है क्योंकि इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि झाड़ू घर की नकारात्मक ऊर्जा और दरिद्रता को साफ करती है और मां लक्ष्मी के आगमन का रास्ता साफ करती है। यह भी माना जाता है कि इस दिन खरीदी गई झाड़ू घर में बरकत लाती है और आर्थिक समस्याओं से बचाने में मदद करती है। इस दिन झाड़ू खरीदकर साफ-सफाई करना शुभ माना जाता है, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और मां लक्ष्मी का आकर्षण बढ़ता है। यह परंपरा न केवल धार्मिक आस्था से जुड़ी है, बल्कि घर को ऊर्जा के स्तर पर भी मजबूत बनाती है। इसलिए धनतेरस पर झाड़ू खरीदने की परंपरा न सिर्फ धार्मिक आस्था से जुड़ी है, बल्कि यह घर की स्वच्छता और सकारात्मकता का भी प्रतीक मानी जाती है।

पटना समेत पूरे देश में आज धनतेरस मनाया जा रहा है। सुबह से ही लोग खरीदारी की योजना बनाने में लग गए हैं। कई लोग पहले से बुक करवाए गए सामानों को लेने निकलेंगे। जैसे कार, बाइक, ज्वेलरी व अन्य वस्तुएं। लेकिन, इस खरीदारी से पहले शुभ मुहूर्त को जानना जरूरी है। पंडित राकेश झा ने बताया कि हर साल कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन समुद्र मंथन के समय प्रकट हुए भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है, जो अपने हाथ में अमृत से भरा कलश लेकर प्रकट हुए थे। साथ ही, इस दिन मां लक्ष्मी का पूजन भी विधिपूर्वक किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरि और देवी लक्ष्मी की पूजा करने से घर में धन, सुख और समृद्धि बनी रहती है।