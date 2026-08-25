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बिहार: घर में सो रहे बुजुर्ग दंपती का डबल मर्डर, खून से लथपथ मिले शव; चौकी पर पति तो फर्श पर पड़ी थी पत्नी

Tue, 25 Aug 2026 02:12 PM IST
दरभंगा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, समस्तीपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, समस्तीपुर Published by: दरभंगा ब्यूरो Updated Tue, 25 Aug 2026 02:12 PM IST
सार

समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के भरपुरा पटपारा गांव में मंगलवार सुबह बुजुर्ग दंपती की हत्या से सनसनी फैल गई। 70 वर्षीय बंगाली दास और उनकी 65 वर्षीय पत्नी धनमा देवी के शव उनके घर के अंदर खून से लथपथ हालत में मिले। शुरुआती जांच में दोनों पर चाकू से हमला कर हत्या किए जाने की आशंका है।

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samastipur double murder elderly couple killed bibhutipur bharpura patpara knife attack bihar crime
(प्रतीकात्मक फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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समस्तीपुर: जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के भरपुरा पटपारा गांव में मंगलवार सुबह दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। वार्ड संख्या-11 में अपने घर में सो रहे एक बुजुर्ग दंपती की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई। दोनों के शव घर के अंदर खून से लथपथ हालत में मिले। शुरुआती जांच में चाकू से हमला कर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। पुलिस के साथ एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है।

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घर में मिले बुजुर्ग पति-पत्नी के खून से लथपथ शव

मृतकों की पहचान भरपुरा पटपारा निवासी 70 वर्षीय बंगाली दास और उनकी 65 वर्षीय पत्नी धनमा देवी के रूप में हुई है। मंगलवार सुबह जब घर के अंदर दोनों के शव मिले तो आसपास के लोगों को घटना की जानकारी हुई। बंगाली दास का शव घर के अंदर चौकी पर पड़ा था, जबकि उनकी पत्नी धनमा देवी का शव फर्श पर मिला। दोनों शवों के आसपास खून बिखरा हुआ था। अपने ही घर में बुजुर्ग दंपती की इस हालत में लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
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आधी रात घर में घुसकर हत्या की आशंका

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आशंका है कि बीती रात मध्य रात्रि के आसपास कुछ हमलावर घर में दाखिल हुए और बुजुर्ग दंपती पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में दोनों की मौत हो गई। हालांकि, अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि हत्या के पीछे लूटपाट का मकसद था, पुरानी दुश्मनी थी या कोई दूसरा कारण। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। घटना की जानकारी गांव में फैलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। लोग इस बात को लेकर हैरान हैं कि आखिर बुजुर्ग दंपती को किसने निशाना बनाया और हत्या के पीछे क्या वजह थी।
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पुलिस और एफएसएल टीम ने शुरू की जांच
घटना की सूचना मिलते ही विभूतिपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घर और आसपास के इलाके का बारीकी से निरीक्षण किया। आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से वारदात से जुड़े संभावित साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि रात में दंपती के घर कौन आया था, घर में जबरन प्रवेश के कोई निशान हैं या नहीं और हत्या किस वजह से की गई। घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी को भी जांच में शामिल किया जा रहा है।

दोहरे हत्याकांड से गांव में दहशत
एक ही घर में बुजुर्ग पति-पत्नी के शव मिलने के बाद भरपुरा पटपारा गांव में दहशत का माहौल है। घटना को लेकर ग्रामीणों के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर मौत की वास्तविक वजह और हत्या की परिस्थितियां स्पष्ट होने की उम्मीद है।

हत्या की वजह और हमलावरों को लेकर कई सवाल
इस दोहरे हत्याकांड ने पुलिस के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर बुजुर्ग दंपती की हत्या क्यों की गई? क्या हमलावर लूट के इरादे से घर में दाखिल हुए थे या इसके पीछे कोई पुराना विवाद था? क्या दंपती को पहले से किसी तरह की धमकी मिल रही थी?
पुलिस इन सभी सवालों के जवाब तलाश रही है। घटना के बाद गांव में कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ होगी।


पुलिस बोली- जल्द होगा मामले का खुलासा
रोसड़ा के पुलिस उपाधीक्षक संजय सिंहा ने बताया कि भरपुरा पटपारा के वार्ड संख्या-11 में बुजुर्ग दंपती के शव मिलने की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची है। दोनों शवों को कब्जे में लेकर मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। मौत की वास्तविक वजह और घटना के पीछे की परिस्थितियां जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होंगी। पुलिस सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर लिया जाएगा।

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