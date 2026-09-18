बिहार: मेला देखकर लौट रही बोलेरो कोसी बांध से नीचे पलटी, दो लोगों की मौके पर मौत; तीन घायल

दरभंगा जिले के कुशेश्वरस्थान प्रखंड के नदी थाना क्षेत्र के गोबराही गांव के पास मेला देखकर लौट रहे सहरसा जिले के लोगों की बोलेरो कोसी बांध से नीचे गड्ढे में पलट गई। बोलेरो में सवार पांच लोग दुर्घटना के शिकार हो गए। इस दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घायलों का इलाज स्थानीय निजी अस्पताल में कराया जा रहा है।

घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गड्ढे में पलटी बोलेरो से तीन लोगों को निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, दोनों मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया है। दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो को गड्ढे से निकालकर जब्त कर लिया गया है।

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मृतकों की हुई पहचान

इस घटना में मारे गए लोगों की पहचान सहरसा जिले के जलई थाना क्षेत्र निवासी मो. दिलदार और मोहम्मद चांद के रूप में हुई है। वहीं, घायलों की पहचान मो. गुड्डू, आसिफ और चांद के रूप में हुई है। तीनों घायलों का इलाज स्थानीय निजी अस्पताल में कराया जा रहा है।

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बताया जाता है कि बोलेरो चालक काफी तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था। गति तेज होने के कारण बोलेरो अनियंत्रित होकर बांध के नीचे गड्ढे में पलट गई, जिससे दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई।

थानाध्यक्ष ने जानें क्या बताया?

इस संबंध में नदी थानाध्यक्ष सुशील कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही गाड़ी के अंदर फंसे लोगों को निकालकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, एक मृतक मो. चांद के परिजन ने पोस्टमार्टम कराने से इन्कार कर दिया, जबकि दूसरे मृतक दिलदार के शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेज दिया गया है।