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Hindi News ›   Bihar ›   Bihar News : grand Deepotsav 1 lakh lamps Nehru Stadium, 25 thousand lamps illuminated Chowrangi Raj Complex

बिहार: दरभंगा में 1.50 लाख से ज्यादा दीपों से क्यों जगमगाया शहर, क्या था आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम?

Fri, 18 Sep 2026 09:08 AM IST
दरभंगा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा Published by: दरभंगा ब्यूरो Updated Fri, 18 Sep 2026 09:08 AM IST
सार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर दरभंगा में ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम के तहत भव्य दीपोत्सव आयोजित किया गया। नेहरू स्टेडियम में करीब 1.25 लाख दीप जलाए गए, जबकि दरभंगा राज परिसर के चौरंगी पर 25 हजार दीपों से रोशनी की गई।

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Bihar News : grand Deepotsav 1 lakh lamps Nehru Stadium, 25 thousand lamps illuminated Chowrangi Raj Complex
दरभंगा के नेहरू स्टेडियम में दीप जलाते भाजपा कार्यकर्त्ता - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम के तहत दरभंगा में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। नेहरू स्टेडियम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, सांसद गोपाल जी ठाकुर और राज्यसभा सांसद डॉ. धर्मशीला गुप्ता की मौजूदगी में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने करीब 1 लाख 25 हजार दीप जलाए। वहीं, दरभंगा राज परिसर के चौरंगी पर भी दीपों की रोशनी से पूरा इलाका जगमगा उठा। यहां भाजपा जिलाध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने 25 हजार दीप जलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद और शुभकामनाओं के रूप में दीप समर्पित किए। हालिया रिपोर्टों में भी दरभंगा में ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम और चौरंगी पर 25 हजार दीप जलाने की जानकारी सामने आई है।

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ड्रोन कैमरे से दिखा दीपों से जगमगाता स्टेडियम

नेहरू स्टेडियम में एक साथ बड़ी संख्या में दीप जलाए जाने के बाद पूरा परिसर रोशनी से जगमगा उठा। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में दीपों से सजा पूरा स्टेडियम बेहद आकर्षक नजर आया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे और दीप प्रज्वलन के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं दी गईं। रिपोर्टों के अनुसार, आयोजन में रंगोली और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आकर्षण का केंद्र रहीं।

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धर्मशीला गुप्ता बोलीं- यह गरीब परिवारों के लिए उम्मीद की किरण

राज्यसभा सांसद डॉ. धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 25 साल के सार्वजनिक जीवन में देश के लोगों के लिए जमीनी स्तर पर काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर देश-विदेश के साथ दरभंगा के लोग भी दीप जलाकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि ‘आशीर्वाद का दीया’ करोड़ों गरीब परिवारों के घर की आशा की किरण है। उनके अनुसार, प्रधानमंत्री की जनकल्याणकारी योजनाओं से शिक्षा समेत कई क्षेत्रों में लोगों के बीच उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा में देश 2047 में विकसित देशों की कतार में खड़ा होगा और विश्व गुरु बनेगा।

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गोपाल जी ठाकुर बोले- मिथिला के लोग भी जला रहे आशीर्वाद का दीया

सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पूरे देश के साथ मिथिला के लोग भी अपने-अपने घरों में ‘आशीर्वाद का दीया’ जलाकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी कड़ी में दरभंगा राज परिसर स्थित चौरंगी पर पार्टी की ओर से 25 हजार दीप जलाए गए, जबकि नेहरू स्टेडियम में भी 1 लाख दीप जलाकर प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया गया।

उन्होंने कहा कि 2047 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकसित और विश्वगुरु के रूप में खड़ा रहेगा। इससे पहले भी दरभंगा में कार्यक्रम को लेकर भाजपा की ओर से चौरंगी पर 25 हजार दीप जलाने की जानकारी दी गई थी।

संजय सरावगी बोले- प्रधानमंत्री दशकों तक देश की सेवा करें

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि पूरे देश, राज्य और मिथिला के गांवों में रहने वाली महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर अपने घरों में ‘आशीर्वाद का दीया’ जला रही हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कामना है कि प्रधानमंत्री दशकों तक देश की सेवा करें और भारत माता को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाएं। संजय सरावगी ने अपने संबोधन में कहा कि जिन लोगों के शासन में भारत दशकों तक गुलाम रहा, आज उनका देश इंग्लैंड भारत से नीचे चल रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले तक ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की जा सकती थी। उनके अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों के सपनों को साकार किया है।

दीपों से सजा दरभंगा, नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा

दीपोत्सव के दौरान दरभंगा के अलग-अलग हिस्सों में उत्सव जैसा माहौल नजर आया। नेहरू स्टेडियम और राज परिसर के चौरंगी पर बड़ी संख्या में दीप जलाए गए। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश और जिला स्तर के नेताओं के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। ‘आशीर्वाद का दीया’ कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से जोड़कर आयोजित किया गया था।

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