अच्छी खबर: दरभंगा के रेल यात्रियों को बड़ी राहत, लहेरियासराय में नमो भारत और इंटरसिटी का ठहराव मंजूर

समस्तीपुर रेल मंडल के लहेरियासराय स्टेशन पर दो प्रमुख ट्रेनों का ठहराव शुरू होने जा रहा है। रेलवे बोर्ड ने जयनगर-पटना नमो भारत रैपिड रेल और जोगबनी-दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के लहेरियासराय स्टेशन पर ठहराव को मंजूरी दे दी है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि नमो भारत रैपिड रेल का ठहराव 2 अक्टूबर 2026 से, जबकि जोगबनी-दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव 5 अक्टूबर से प्रभावी होगा। दोनों ट्रेनों का लहेरियासराय स्टेशन पर दो-दो मिनट का ठहराव होगा।

इस फैसले से दरभंगा शहर, लहेरियासराय और आसपास के ग्रामीण इलाकों के यात्रियों को पटना, जयनगर, जोगबनी और दानापुर की ओर आने-जाने के लिए अतिरिक्त रेल सुविधा मिलेगी। स्थानीय स्तर पर लंबे समय से प्रमुख ट्रेनों के ठहराव की मांग की जा रही थी।

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गाड़ी संख्या 94803 जयनगर-पटना नमो भारत रैपिड रेल 2 अक्टूबर से लहेरियासराय स्टेशन पर सुबह 6:28 बजे पहुंचेगी और 6:30 बजे रवाना होगी। वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 94804 पटना-जयनगर नमो भारत रात 9:38 बजे लहेरियासराय पहुंचेगी और 9:40 बजे प्रस्थान करेगी। दोनों दिशाओं में दो-दो मिनट का ठहराव होने से सुबह पटना की ओर जाने और रात में पटना से जयनगर की ओर लौटने वाले यात्रियों को लहेरियासराय से ही ट्रेन पकड़ने की सुविधा मिलेगी।गाड़ी संख्या 13211 जोगबनी-दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस 5 अक्टूबर से लहेरियासराय स्टेशन पर सुबह 10:01 बजे पहुंचेगी और 10:03 बजे रवाना होगी। वहीं, वापसी में गाड़ी संख्या 13212 दानापुर-जोगबनी इंटरसिटी सुबह 10:43 बजे लहेरियासराय पहुंचेगी और 10:45 बजे रवाना होगी।

प्रशासनिक और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए भी उपयोगी

लहेरियासराय दरभंगा का महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र है। यहां जिला प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कई प्रमुख कार्यालय स्थित हैं। ऐसे में इन ट्रेनों के ठहराव से सरकारी और न्यायिक कार्यों के सिलसिले में दरभंगा आने वाले यात्रियों को लहेरियासराय तक सीधे पहुंचने का विकल्प मिलेगा।

इसके अलावा दरभंगा के शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचने वाले यात्रियों के लिए भी यह सुविधा उपयोगी होगी। आसपास के गांवों से आने वाले छात्रों, कर्मचारियों, मरीजों और उनके स्वजनों को ट्रेन पकड़ने के लिए दूसरे स्टेशनों पर निर्भरता कम हो सकती है।



50 से अधिक गांवों के यात्रियों को मिलेगा लाभ

लहेरियासराय स्टेशन पर नमो भारत रैपिड रेल के ठहराव से आसपास के 50 से अधिक गांवों के यात्रियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इससे यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए दूर के स्टेशनों तक जाने की जरूरत कम होगी।

दोनों ट्रेनों के ठहराव से यात्रियों को लहेरियासराय से यात्रा शुरू करने और यहां उतरने का अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। हालांकि, दोनों ट्रेनों का ठहराव केवल दो मिनट का है। ऐसे में यात्रियों को समय से पहले स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में चढ़ने और उतरने की तैयारी रखनी होगी।

ट्रेन संख्या और नाम दिशा आगमन प्रस्थान प्रभावी तिथि 94803 नमो भारत जयनगर-पटना सुबह 6:28 बजे सुबह 6:30 बजे 2 अक्टूबर 94804 नमो भारत पटना-जयनगर रात 9:38 बजे रात 9:40 बजे 2 अक्टूबर 13211 इंटरसिटी जोगबनी-दानापुर सुबह 10:01 बजे सुबह 10:03 बजे 5 अक्टूबर 13212 इंटरसिटी दानापुर-जोगबनी सुबह 10:43 बजे सुबह 10:45 बजे 5 अक्टूबर

रेलवे के इस फैसले से लहेरियासराय स्टेशन की क्षेत्रीय रेल कनेक्टिविटी का विस्तार होगा। नमो भारत और इंटरसिटी जैसी प्रमुख ट्रेनों का ठहराव मिलने से दरभंगा और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को पटना और उत्तर बिहार के अन्य प्रमुख शहरों की यात्रा के लिए एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा।