फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Darbhanga News ›   madhubani babubarhi asi firing balirajgarh village ashok yadav death three injured

बिहार: महिला के साथ पकड़े जाने पर एएसआई ने की अंधाधुंध फायरिंग, एक ग्रामीण की मौत; तीन घायल

Tue, 03 Nov 2026 12:35 PM IST
आशुतोष प्रताप सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा Published by: आशुतोष प्रताप सिंह Updated Tue, 03 Nov 2026 12:35 PM IST
सार

बिहार के मधुबनी जिले के बाबूबरही थाना क्षेत्र के बलीराजगढ़ गांव में सोमवार आधी रात खुदाई स्थल की सुरक्षा में तैनात एक एएसआई ने ग्रामीणों पर सर्विस रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी। एसपी के मुताबिक, एएसआई को एक महिला के साथ ग्रामीणों ने घेर लिया था, जिसके बाद उसने गोलीबारी की।

विज्ञापन
madhubani babubarhi asi firing balirajgarh village ashok yadav death three injured
अस्पताल में मौजूद पुलिस अधिकारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बिहार के मधुबनी जिले में पुलिस की वर्दी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। बाबूबरही थाना क्षेत्र के बलीराजगढ़ गांव में सोमवार आधी रात ऐतिहासिक बलीराजगढ़ की खुदाई की सुरक्षा में तैनात एक एएसआई ने कथित तौर पर ग्रामीणों पर सर्विस रिवॉल्वर से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलीबारी में एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि एक महिला समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गांव में तनाव और आक्रोश का माहौल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी योगेंद्र कुमार खुद थाने में कैंप कर रहे हैं।

विज्ञापन

महिला के घर आने-जाने को लेकर हुआ विवाद

एसपी योगेंद्र कुमार के मुताबिक, ऐतिहासिक बलीराजगढ़ में खुदाई की सुरक्षा के लिए एक एएसआई की तैनाती की गई थी। वह गांव की ही रहने वाली फूलों देवी के घर सामान लाने के लिए आता-जाता था। इसी दौरान एएसआई और महिला के बीच कथित अवैध संबंध होने की बात सामने आई। बताया गया कि सोमवार की रात ग्रामीणों ने एएसआई को महिला के साथ पकड़ लिया और उसे घेर लिया। खुद को घिरता देख एएसआई ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि, घटना के दौरान क्या हुआ, इसकी विस्तृत जांच की जा रही है।

विज्ञापन

गोली लगने से अशोक यादव की मौत, तीन घायल

इस गोलीबारी में 45 वर्षीय अशोक यादव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, 40 वर्षीय फूलों देवी, 50 वर्षीय बिजेंद्र यादव और 45 वर्षीय धनीकलाल यादव घायल हो गए। सभी बलीराजगढ़ गांव के निवासी बताए गए हैं। गोली किसी को पैर में लगी, जबकि एक व्यक्ति को गोली छूकर निकल गई। तीसरे घायल के सिर में गोली लगने की जानकारी सामने आई है। घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

सूचना मिलते ही पहुंची डायल 112 की टीम

घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने सभी घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया। एसपी योगेंद्र कुमार भी रात में अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। इसके बाद उन्होंने थाने पहुंचकर मामले की जानकारी ली और पुलिस अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए।

एएसआई फरार, गिरफ्तारी के लिए दो विशेष टीमें गठित

एसपी ने बताया कि फायरिंग करने वाला एएसआई फिलहाल फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए दो विशेष टीमों का गठन किया गया है। आरोपी एएसआई को निलंबित करने के साथ ही उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। एसपी ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गांव में तनाव के बीच पुलिस बल तैनात

घटना के बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। स्थिति को देखते हुए गांव और आसपास के इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी के मुताबिक, फिलहाल माहौल सामान्य है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। अब सबकी नजर फरार एएसआई की गिरफ्तारी पर है।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed