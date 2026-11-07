Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Bihar News : Diwali celebrated one day earlier two village 125 years

दीपावली 2026: बिहार के इन दो गांवों में 125 साल से एक दिन पहले मनाई जाती है दिवाली, जानें अनोखी परंपरा

Sun, 08 Nov 2026 08:31 AM IST
दरभंगा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा Published by: दरभंगा ब्यूरो Updated Sun, 08 Nov 2026 08:31 AM IST
सार

बिहार के दरभंगा जिले के नवादा और पघारी गांवों में करीब 125 साल से दिवाली देश के अन्य हिस्सों से एक दिन पहले मनाई जाती है। नवादा में यह परंपरा मां हयहट देवू भगवती की आराधना और पंडित रत्नाकर झा की भक्ति से जुड़ी है, जबकि पघारी में कार्तिक चतुर्दशी को दीपोत्सव मनाने की परंपरा है।

विज्ञापन
Bihar News : Diwali celebrated one day earlier two village 125 years
देश से एक दिन पहले यहां मनाई जाती है दिवाली - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

देशभर में जहां रविवार को दीपावली मनाई जाएगी, वहीं बिहार के दरभंगा जिले के दो गांवों में शनिवार को ही दीपों का त्योहार मनाया जा रहा है। बेनीपुर अनुमंडल के नवादा और बहेड़ी प्रखंड के पघारी गांव में करीब 125 साल पुरानी परंपरा के अनुसार दिवाली एक दिन पहले मनाई जाती है। यहां के लोगों के लिए यह परंपरा सिर्फ त्योहार मनाने की तारीख तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक पहचान और पूर्वजों की विरासत का हिस्सा बन चुकी है।

विज्ञापन

नवादा गांव में मां हयहट देवू भगवती की आराधना से जुड़ी है परंपरा

नवादा गांव में दिवाली एक दिन पहले मनाने के पीछे मां हयहट देवू भगवती की आराधना से जुड़ी मान्यता है। गांव के बुजुर्गों के मुताबिक, यहां के आदि पुरुष पंडित रत्नाकर झा ने दिवाली से एक दिन पहले मां भगवती की पूजा-अर्चना की थी। उनकी भक्ति की स्मृति में यह परंपरा शुरू हुई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। एक अन्य लोकमान्यता के अनुसार, दरभंगा महाराज के राजदरबार में भी दिवाली एक दिन पहले मनाई जाती थी। इन गांवों के पूर्वजों का दरभंगा राजघराने से गहरा संबंध था। ऐसे में माना जाता है कि राजदरबार की यह परंपरा धीरे-धीरे गांवों में भी प्रचलित हो गई।

विज्ञापन

पघारी गांव में कार्तिक चतुर्दशी को दिवाली मनाने की परंपरा

बहेड़ी प्रखंड के पघारी गांव में भी दिवाली एक दिन पहले मनाई जाती है। यहां कार्तिक चतुर्दशी को दीपोत्सव मनाने की परंपरा है। ग्रामीणों के बीच इस दिन को लेकर कई धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कार्तिक अमावस्या को बजरंगबली का जन्म हुआ था, इसलिए यह दिन विशेष महत्व रखता है। इसके अलावा भगवान श्रीकृष्ण द्वारा इंद्रदेव के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा भी इस परंपरा से जोड़ी जाती है। ग्रामीणों के बीच भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा बलि से जुड़ी मान्यता भी प्रचलित है। इसके अनुसार, दीपावली का पर्व पांच दिनों तक अलग-अलग रूपों में मनाया जाता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

दीयों की रोशनी के साथ होती है विशेष पूजा, उल्काफेरी है खास

नवादा और पघारी गांवों में दिवाली की रात भक्ति और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिलता है। घर-आंगन दीयों की रोशनी से जगमगा उठते हैं। बच्चे आतिशबाजी करते हैं और लोग माता लक्ष्मी की पूजा कर सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। इन गांवों की सबसे खास परंपराओं में उल्काफेरी शामिल है। इसके तहत दीप जलाने के दौरान भगवती के समक्ष विशेष पूजा-अर्चना और परिक्रमा की जाती है। इस धार्मिक परंपरा के कारण यहां दिवाली का उत्सव और भी खास हो जाता है। भले ही देश के बाकी हिस्सों में दिवाली एक दिन बाद मनाई जाती हो, लेकिन नवादा और पघारी गांवों के लोग अपनी पुरानी परंपरा को आज भी पूरी श्रद्धा से निभा रहे हैं। करीब 125 साल से चली आ रही यह विरासत इन गांवों की अलग पहचान बन चुकी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed