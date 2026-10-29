दरभंगा स्नातक चुनाव परिणाम: मतगणना में 32 प्रत्याशी क्यों हटाए गए मैदान से? अब आठ में चुने जाएंगे विजेता

दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव परिणाम को लेकर मतगणना में देरी के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आरोपों के बाद मतगणना केंद्र पर गहमागहमी बढ़ गई है। जीत के लिए निर्धारित 31,911 मत हासिल नहीं होने के कारण पहली वरीयता के मतों की गिनती के बाद दूसरी वरीयता के मतों की गणना शुरू की गई है। अब तक 32 चरणों में 32 प्रत्याशी मैदान से बाहर हो चुके हैं और आठ उम्मीदवारों के दूसरी वरीयता के मतों की गिनती जारी है। इस बीच राजद विधायक आलोक मेहता ने मतगणना में देरी और परिणाम में कथित हेराफेरी के खिलाफ बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मतगणना में देरी और वैध मतों को अवैध घोषित करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं, जिलाधिकारी कौशल कुमार ने मतगणना को निष्पक्ष बताते हुए राजद के आरोपों को निराधार बताया है।

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दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में दसवें राउंड की गिनती पूरी होने के बाद भाजपा के सर्वेश कुमार करीब 1,500 मतों से आगे चल रहे थे। हालांकि, वह जीत के लिए निर्धारित 31,911 मतों का आंकड़ा हासिल नहीं कर सके। इसके बाद निर्वाचन प्रक्रिया के तहत कम मत पाने वाले प्रत्याशियों को क्रमशः बाहर करते हुए दूसरी वरीयता के मतों की गणना शुरू की गई। 32 चरणों की प्रक्रिया के बाद अब आठ प्रत्याशी मैदान में हैं। इनमें सर्वेश कुमार, अनिल कुमार झा, मो. इम्तेयाज नूरानी, दिलीप कुमार, रजनीकांत पाठक, आदित्य नाथ झा, धर्मांश रंजन और रविंद्र यादव शामिल हैं।मतगणना में देरी को लेकर राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया। उजियारपुर से राजद विधायक आलोक मेहता और पूर्व मंत्री ललित यादव मतगणना केंद्र पहुंचे और जिला प्रशासन के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। आलोक मेहता ने आरोप लगाया कि दरभंगा स्नातक चुनाव के परिणाम में हेराफेरी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस मुद्दे पर एसआईआर से भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस बीच राजद नेताओं ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के दरभंगा पहुंचने का भी दावा किया है।देर रात मतगणना में देरी को लेकर राजद कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारी कौशल कुमार के निर्देश पर मतगणना केंद्र के अंदर और बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस की मौजूदगी में बुधवार देर रात दूसरी वरीयता के मतों की गिनती शुरू हुई। हालांकि, मतगणना पूरी होने तक परिणाम को लेकर अनिश्चितता बनी रही।दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने कहा कि मतगणना निष्पक्ष तरीके से कराई जा रही है और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है। उन्होंने राजद के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि सभी उम्मीदवारों की सहमति के बाद मतगणना की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। मतगणना केंद्र में हुए हंगामे पर डीएम ने कहा कि चेतावनी के बावजूद अनुशासन का पालन नहीं करने पर पुलिस कार्रवाई की गई। उनके अनुसार, मतगणना पूरी होने में अभी कई घंटे लग सकते हैं और परिणाम गुरुवार सुबह तक आने की संभावना है।