बिहार में छठ की खुशियों के बीच मातम: समस्तीपुर में नदी में नहाने गए चार किशोर डूबे, तीन को बचाया, एक की मौत

छठ महापर्व की खुशियों के बीच सोमवार शाम एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। समस्तीपुर जिले के पूसा वैनी थाना क्षेत्र स्थित जमुआरी नदी में डूबने से नौ वर्षीय सत्यम कुमार की मौत हो गई। वह तीन अन्य किशोरों के साथ नदी में नहाने गया था। इस दौरान चारों गहरे पानी में चले गए। ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए तीन किशोरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन सत्यम को नहीं बचाया जा सका। हादसे के बाद गंगापुर गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

तीन किशोरों के साथ नदी में नहाने गया था सत्यम

मृतक की पहचान घटहो थाना क्षेत्र के विद्यापतिनगर प्रखंड अंतर्गत कांचा गांव निवासी राजेश कुमार के नौ वर्षीय पुत्र सत्यम कुमार के रूप में हुई है। सत्यम अपने नाना शंभू साह के साथ गंगापुर स्थित ननिहाल में रहता था। उसके माता-पिता रोजी-रोटी के सिलसिले में चेन्नई में रहते हैं।

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वैनी थानाध्यक्ष कल्पना कुमारी ने बताया कि सत्यम सोमवार को तीन अन्य किशोरों के साथ जमुआरी नदी में नहाने गया था। इसी दौरान वह गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे डूबता देख साथ गए किशोरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण नदी किनारे पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए।

ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए नदी में डूब रहे चारों किशोरों को बाहर निकाला। सत्यम की हालत गंभीर थी। उसे तत्काल स्थानीय नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। वहीं, नदी से निकाले गए अन्य तीन किशोरों की स्थिति खतरे से बाहर बताई गई है। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया।

चेन्नई में रहते हैं माता-पिता, ननिहाल में पसरा मातम

सत्यम की असमय मौत से ननिहाल में मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जिस घर में छठ पर्व को लेकर उत्साह था, वहां अब मातम पसरा है। माता-पिता के चेन्नई में रहने के कारण परिजन उन्हें घटना की सूचना देने में जुटे हैं। परिजन सत्यम के शव को अपने साथ ले गए हैं। थानाध्यक्ष कल्पना कुमारी ने बताया कि मृतक के माता-पिता के चेन्नई से आने के बाद पोस्टमार्टम कराने के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।