बिहार: पोते को पीटने से रोका तो मां पर बरसा बांस, सिर पर कई वार कर बेटे ने ली जान; आरोपी गिरफ्तार

दरभंगा के फेकला थाना क्षेत्र के बिसबीघा गांव में एक बेटे ने अपनी मां की बांस से पीट-पीटकर हत्या कर दी। बताया जाता है कि मृतका ने अपने पोते की पिटाई करने से बेटे को मना किया था। इसी बात से नाराज होकर बेटे ने मां के सिर पर बांस से कई बार वार कर दिया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी बेटा घर छोड़कर फरार हो गया था। हालांकि, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया।

मृतका की पहचान उपेंद्र यादव की पत्नी प्रमिला देवी (60) के रूप में हुई है। वहीं, महिला की हत्या उसके मंझले बेटे ज्ञानी कुमार यादव ने की है। फेकला थानाध्यक्ष वशिष्ठ कापर ने बताया कि आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।

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पोते की पिटाई से रोकने पर मां पर किया हमला

बताया जाता है कि प्रमिला देवी का बेटा ज्ञानी कुमार यादव अपने बेटे की पिटाई कर रहा था। प्रमिला देवी ने उसे पोते को पीटने से मना किया। इसी बात से नाराज होकर ज्ञानी ने घर के बाहर रखे बांस से अपनी मां के सिर पर कई बार प्रहार कर दिया। गंभीर चोट लगने के कारण प्रमिला देवी की मौके पर ही मौत हो गई।

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मां की हत्या के बाद आरोपी बेटा घर छोड़कर फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही फेकला थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ज्ञानी कुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया

इस संबंध में फेकला थानाध्यक्ष वशिष्ठ कापर ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी अपने बेटे की पिटाई कर रहा था, जिसे उसकी मां ने रोकने की कोशिश की थी। इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने मां के सिर पर बांस से वार कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।