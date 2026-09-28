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Hindi News ›   Bihar ›   Girl Harassed on Way to Orchard FIR Against Four Accused in Darbhanga Tension After the Incident

बगीचे की ओर जा रही युवती से रास्ते में छेड़खानी: बिहार में चार आरोपियों के खिलाफ एफआईआर, घटना के बाद तनाव

Mon, 28 Sep 2026 09:38 AM IST
दरभंगा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा Published by: दरभंगा ब्यूरो Updated Mon, 28 Sep 2026 09:38 AM IST
सार

दरभंगा के बिशनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती से छेड़खानी के आरोप में चार लोगों के खिलाफ महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पीड़िता के आवेदन पर गनौर दास, रौशन दास, विकास दास और गुरुदेव दास को नामजद किया गया है। पुलिस मामले की जांच के साथ आरोपियों की तलाश कर रही है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है।

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Girl Harassed on Way to Orchard FIR Against Four Accused in Darbhanga Tension After the Incident
बिशनपुर थाना क्षेत्र - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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दरभंगा जिले के बिशनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में एक युवती के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। घटना के संबंध में पीड़िता ने चार नामजद लोगों के खिलाफ महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में गनौर दास, रौशन दास, विकास दास और गुरुदेव दास को नामजद किया गया है। प्राथमिकी दर्ज होते ही महिला थाना पुलिस ने जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। वहीं, घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है।
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बगीचे की ओर जा रही थी युवती, रास्ते में मिले आरोपी
पीड़िता ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि शनिवार की शाम वह बगीचे की ओर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में चारों नामजद आरोपी मिले। आरोप है कि चारों ने उसके साथ छेड़खानी की। युवती ने इसका विरोध किया और किसी तरह वहां से निकलकर अपने घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद उसने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए युवती के साथ महिला थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता के बयान और आवेदन के आधार पर पुलिस ने चारों नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल कायम है। वहीं, प्राथमिकी दर्ज होते ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।
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आरोपों की सत्यता की जांच कर रही पुलिस
इस संबंध में महिला थानाध्यक्ष पुष्पलता कुमारी ने बताया कि एक युवती के आवेदन पर चार नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच के दौरान लगाए गए आरोपों की सत्यता सामने आने के बाद आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि घटना के समय मौके पर कौन-कौन लोग मौजूद थे और घटनाक्रम किस परिस्थिति में हुआ। मामले में पीड़िता और संबंधित लोगों से पूछताछ कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।
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