बगीचे की ओर जा रही युवती से रास्ते में छेड़खानी: बिहार में चार आरोपियों के खिलाफ एफआईआर, घटना के बाद तनाव

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पीड़िता ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि शनिवार की शाम वह बगीचे की ओर जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में चारों नामजद आरोपी मिले। आरोप है कि चारों ने उसके साथ छेड़खानी की। युवती ने इसका विरोध किया और किसी तरह वहां से निकलकर अपने घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद उसने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने मामले को गंभीरता से लेते हुए युवती के साथ महिला थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता के बयान और आवेदन के आधार पर पुलिस ने चारों नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल कायम है। वहीं, प्राथमिकी दर्ज होते ही पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है।ये भी पढ़ें-इस संबंध में महिला थानाध्यक्ष पुष्पलता कुमारी ने बताया कि एक युवती के आवेदन पर चार नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जांच के दौरान लगाए गए आरोपों की सत्यता सामने आने के बाद आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि घटना के समय मौके पर कौन-कौन लोग मौजूद थे और घटनाक्रम किस परिस्थिति में हुआ। मामले में पीड़िता और संबंधित लोगों से पूछताछ कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है।