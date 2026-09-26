दरभंगा एमएलसी चुनाव: जदयू उम्मीदवार डॉ. घनश्याम राय के चुनाव लड़ने पर संशय, एलएनएमयू ने राजभवन से मांगी एनओसी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

दरअसल, डॉ. राय पर समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल स्थित जेआर कॉलेज, रोसड़ा में वर्ष 2024 से 2025 के बीच प्राचार्य रहने के दौरान वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा था। इस मामले में विश्वविद्यालय की जांच समिति अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय को सौंप चुकी है। हालांकि, बताया जाता है कि जांच में अब तक प्राचार्य के खिलाफ कोई आरोप तय नहीं हो सका है। एलएनएमयू के कुलपति डॉ. संजय कुमार चौधरी ने बताया कि डॉ. राय के मामले में राजभवन से दिशा-निर्देश मांगा गया है। दिशा-निर्देश मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में डॉ. घनश्याम राय का पक्ष जानने के लिए कई बार फोन किया गया, लेकिन उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया।बताया जाता है कि एलएनएमयू की रजिस्ट्रार डॉ. विद्यारानी हांसदा ने 24 सितंबर को पत्रांक LNMU/CR 42/26 के माध्यम से राजभवन को पत्र लिखा है। इसमें राज्यपाल सचिवालय और मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह से भी मार्गदर्शन मांगा गया है।डॉ. राय फिलहाल मुंगेर विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के पद पर तैनात हैं। इससे पूर्व वे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर विभाग में प्रोफेसर के पद पर तैनात थे। इसी दौरान उन्हें मुंगेर विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार बनाया गया था। इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन उन पर सीधे कार्रवाई नहीं कर सकता, जिस कारण राजभवन से दिशा-निर्देश मांगा गया है।ये भी पढ़ें-जदयू द्वारा डॉ. घनश्याम राय को दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाए जाने के बाद दरभंगा जदयू के भीतर राजनीतिक गतिविधियां भी दिखने लगी हैं। इस क्षेत्र से वर्तमान में कांग्रेस नेता डॉ. मदन मोहन झा विधान परिषद के सदस्य हैं। दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए डॉ. घनश्याम राय को जदयू ने 23 सितंबर को उम्मीदवार घोषित किया था। पिछले चुनाव में एनडीए ने अपना उम्मीदवार डॉ. सुरेश कुमार राय को बनाया था, जिन्हें डॉ. मदन मोहन झा से हार का सामना करना पड़ा था। फिलहाल डॉ. सुरेश राय ने 2026 के चुनाव से ठीक पहले पार्टी बदलते हुए जन सुराज का दामन थाम लिया है।