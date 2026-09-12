बिहार: गंगा स्नान कर लौट रहे दंपती को ट्रॉली ने कुचला, दोनों की मौत; बेगूसराय सीमा तक हड़कंप, चालक गिरफ्तार

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मृतकों की पहचान दरभंगा जिले के बहेड़ा निवासी करीब 40 वर्षीय राधेश्याम मंडल और उनकी पत्नी माला देवी के रूप में हुई है। बताया गया कि दोनों पति-पत्नी बाइक से बेगूसराय के सिमरिया धाम में गंगा स्नान करने आए थे। स्नान के बाद दोनों बाइक से अपने घर बहेड़ा लौट रहे थे। इसी दौरान रोसड़ा के पंचवटी चौक के पास ट्रॉली वाहन की चपेट में उनकी बाइक आ गई। हादसे में दोनों की जान चली गई।दुर्घटना के बाद ट्रॉली चालक वाहन लेकर बेगूसराय की दिशा में फरार हो गया। रोसड़ा पुलिस ने तत्काल इसकी सूचना आसपास के थाना क्षेत्रों को दी। सूचना मिलते ही खोदावंदपुर पुलिस सक्रिय हो गई और क्षेत्र में वाहन जांच शुरू कर दी। पुलिस ने बाड़ा पेठिया के समीप दुर्घटनाग्रस्त ट्रॉली को चालक सहित पकड़ लिया। हालांकि, वाहन का खलासी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बाद में यातायात पुलिस समस्तीपुर के पुअनि प्रदीप कुमार हिरासत में लिए गए चालक और दुर्घटनाग्रस्त ट्रॉली को अपने साथ समस्तीपुर ले गए।दंपती की मौत से आक्रोशित लोगों ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर कुछ समय के लिए एसएच-55 पर यातायात बाधित कर दिया। इससे बेगूसराय-रोसड़ा मुख्य मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। पुलिस के हस्तक्षेप और समझाने के बाद सड़क जाम समाप्त कराया गया तथा यातायात सामान्य हुआ।ये भी पढ़ें-सूचना मिलने पर रोसड़ा थानाध्यक्ष लाल बाबू कुमार और पुअनि सुभाष चंद्र मंडल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों शवों की जांच-पड़ताल कर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की और शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल समस्तीपुर भेज दिया। मृतकों के पास मिले कागजात के आधार पर उनकी पहचान की गई। घटना की सूचना परिजनों को दे दी गई है।इस हादसे में सिमरिया धाम से शुरू हुआ दंपती का आखिरी सफर रोसड़ा में हादसे में खत्म हुआ, जबकि फरार ट्रॉली चालक को बेगूसराय के खोदावंदपुर में पुलिस ने पकड़ लिया। घटना ने एक बार फिर एसएच-55 पर भारी वाहनों की आवाजाही और सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए।