बिहार: 14.78 करोड़ से संवरेगा तरारी का प्राचीन देव सूर्य मंदिर, सीएम सम्राट ने किया विकास कार्यों का उद्घाटन

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मुख्यमंत्री ने लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार से रिमोट द्वारा यह उद्घाटन किया। उन्होंने छठ महापर्व के दूसरे दिन समस्त राज्यवासियों को हार्दिक बधाई दी। सम्राट चौधरी ने कहा कि देव सूर्य मंदिर अत्यंत प्राचीन और धार्मिक आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान सूर्य की आराधना के लिए पहुंचते हैं।मंदिर परिसर के विकास से धार्मिक पर्यटकों का आगमन बढ़ेगा। इससे स्थानीय रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने अधिकारियों को छठ महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से शांति और सद्भाव के साथ पर्व मनाने की अपील की। उन्होंने बताया कि भगवान सूर्य ऊर्जा के शाश्वत स्रोत हैं। छठ महापर्व लोक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है।पर्यटन विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा भेंटकर स्वागत किया। उन्होंने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विकास कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। परिसर में मंगल भवन (जी+1) का निर्माण कराया गया है। इससे शादी-विवाह और मांगलिक कार्यों में सहूलियत होगी। श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों को ठहरने एवं विश्राम की सुविधा मिलेगी।छठ घाट का भी निर्माण किया गया है, जिससे लोगों को पर्व करने में सुविधा होगी। मंदिर परिसर की चहारदीवारी, पाथ-वे और मुख्य द्वार का आकर्षक ढंग से निर्माण हुआ है। ये कार्य पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता उपस्थित थे। मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह सहित अन्य वरीय अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद थे।