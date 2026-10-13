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बिहार: गयाजी में शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला, कारोबारी को छुड़ाने के लिए भिड़े ग्रामीण

Tue, 13 Oct 2026 03:14 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गयाजी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गयाजी Published by: शबाहत हुसैन Updated Tue, 13 Oct 2026 03:14 PM IST
सार

गया जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र में शराब को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। गिरफ्तार शराब कारोबारी को छुड़ाने के लिए किए गए हमले में एक एसआई समेत पांच पुलिसकर्मी जख्मी हो गए।

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Bihar: Police team attacked while conducting a raid against liquor in Gayaji.
घायल पुलिसकर्मी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बिहार के गयाजी जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र में शराब को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस घटना में एक एसआई समेत पांच पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शराब के एक कारोबारी को गिरफ्तार किया था। उसे छुड़ाने के लिए ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया।

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