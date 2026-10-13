बिहार: गयाजी में शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला, कारोबारी को छुड़ाने के लिए भिड़े ग्रामीण
गया जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र में शराब को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। गिरफ्तार शराब कारोबारी को छुड़ाने के लिए किए गए हमले में एक एसआई समेत पांच पुलिसकर्मी जख्मी हो गए।
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बिहार के गयाजी जिले के बेलागंज थाना क्षेत्र में शराब को लेकर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस घटना में एक एसआई समेत पांच पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शराब के एक कारोबारी को गिरफ्तार किया था। उसे छुड़ाने के लिए ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया।
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