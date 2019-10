बिहार: डेंगू और पटना में गंदगी पर हाईकोर्ट सख्त, नीतीश सरकार से जवाब तलब

राज्य में अबतक 1100 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वहीं, डेंगू से केवल आम जनता ही चपेट में नहीं आ रही हैं, बल्कि नेताओं को भी डेंगू ने अपनी चपेट में ले लिया है।



डेंगू की चपेट में आकर पटना के बांकीपुर के विधायक नीतिन नवीन भी बीमार पड़ गए हैं। वहीं, कुम्हरार के विधायक अरुण सिन्हा भी बीमार पड़ गए हैं। उन्हें सिर में चक्कर और कमजोरी की शिकायत हो रही है।



डेंगू की चपेट में आने के बाद बांकीपुर के भाजपा विधायक नीतिन नवीन के पास जब मीडिया उनका हाल जानने पहुंची तो, विधायक ने कहा कि 'मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि वे सावधानियां बरतें। बीमारी के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को तत्काल कदम उठाने चाहिए।'



दूसरी ओर बिहार सरकार के स्वास्थय सचिव संजय कुमार ने कहा है कि पिछले दो दिनों में डेंगू के मामलों में 100 की बढ़ोतरी हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार, 30-40% एडीस मच्छर के लार्वा घरों के अंदर प्रजनन कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम पटना में लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे पानी को ठहरने न दें। अभी तक डेंगू के कारण कोई मृत्यु दर नहीं हुई है।

Bihar High Court has directed the state government to carry out cleanliness work in Patna, and to give details of the steps being taken by govt to prevent spread of dengue, following floods in the state. Next hearing on October 25.