सारण: स्कॉर्पियो को क्रेन से दूसरी मंजिल पर चढ़ाई गई, जानें क्यों उठाया गया यह कदम?

बिहार के गोपालगंज जिले से एक बेहद अनोखा और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया से लेकर स्थानीय इलाकों तक चर्चा का माहौल गर्म कर दिया है। आमतौर पर लोग अपने मकानों की छतों पर पानी की टंकियां, गमले या कपड़े सुखाने का इंतजाम करते हैं, लेकिन गोपालगंज के एक शख्स ने अपनी नई-नवेली भारी-भरकम महिंद्रा स्कॉर्पियो को सुरक्षा की खातिर क्रेन की मदद से सीधे दो मंजिला मकान की छत पर पहुंचा दिया।

क्या है पूरा मामला?

स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक, यह अनोखी घटना गोपालगंज के मांझा थाना क्षेत्र स्थित मीरा टोला गांव की है। यहां रहने वाले मनोज यादव ने हाल ही में नई स्कॉर्पियो क्लासिक खरीदी थी। मनोज यादव खुद इजरायल में नौकरी करते हैं और घर पर केवल उनकी पत्नी रहती हैं।

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मनोज यादव के विदेश जाने के बाद गाड़ी की देखभाल और उसे चलाने के लिए एक ड्राइवर रखा गया था। हालांकि, कुछ समय बाद ड्राइवर को भी काम के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा। ड्राइवर के चले जाने के बाद परिवार के सामने कार की सुरक्षा को लेकर चुनौती खड़ी हो गई।

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छत पर कार चढ़ाने की अनोखी वजह

स्थानीय निवासियों का कहना है कि घर में कोई पुरुष सदस्य नहीं होने के कारण परिवार को गाड़ी चोरी होने या उसके क्षतिग्रस्त होने का डर सताने लगा। लंबे समय तक कार को सुरक्षित रखने का कोई दूसरा उपाय नहीं दिखने पर मालिक ने अनोखा फैसला लिया। उन्होंने बड़ी क्रेन बुलाई और भारी-भरकम गाड़ी को हवा में उठवाकर सीधे अपने दो मंजिला मकान की छत पर पार्क करवा दिया।

हालांकि, इस बात की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि छत इतनी भारी कार का वजन सहने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम है या नहीं। फिलहाल, गोपालगंज की यह ‘छत वाली स्कॉर्पियो’ पूरे इलाके में कौतूहल और चर्चा का विषय बनी हुई है।