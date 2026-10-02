बिहार विधान परिषद चुनाव: कांग्रेस ने राजद के खिलाफ किन चार सीटों पर उतारे उम्मीदवार, क्या टूट गया महागठबंधन?

बिहार विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले द्विवार्षिक चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने पांच उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की मंजूरी के बाद पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गुरुवार को उम्मीदवारों की सूची जारी की। चौंकाने वाली बात यह है कि पांच में चार ऐसी सीट है, जहां पहले से ही राजद अपना उम्मीदवार उतार चुका है। अब ऐसे में इस चुनाव में महागठबंधन के दो दल के उम्मीदवार एक दूसरे को चुनौती देते दिखाई देंगे।

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निर्वाचन क्षेत्र उम्मीदवार पटना शिक्षक डॉ. संजीव कुमार सिंह पटना स्नातक दिलीप कुमार कोसी स्नातक नितेश कुमार दरभंगा स्नातक अनिल कुमार झा सारण शिक्षक प्रो. जयराम यादव तिरहुत स्नातक डॉ. रश्मि विनायक गौतम

कांग्रेस की ओर से बताया कि दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. मदन मोहन झा को उम्मीदवार बनाया है। वहीं, कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से मनोज कुमार जायसवाल को टिकट दिया गया है। इसके अलावा दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से रजनीकांत पाठक, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. संजय यादव और पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. असदुल्लाह खान को पार्टी उम्मीदवार बनाया गया है।इधर, कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी महागठबंधन में अगर समन्वय होता तो राजद ने जब सूची जारी की थी तो एक संयुक्त बैठक होती। इसमें महागठबंधन के सभी दल रहते। लेकिन, राजद ने बिना समन्वय किए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। विधान परिषद का चुनाव है। हमलोग लड़ रहे हैं। विधानसभा चुनाव जब आयेगा तो देखा जाएगा। हमलोग हम कोई फ्रेंडली फाइट में नहीं उतरे हैं। हमलोग सीधी टक्कर में उतरे हैं। राजद पिछले 30 साल से जिन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर आपकी हार हो रही है। इसके बावजूद आप सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि आप 30 साल से हार रहे हैं लेकिन सीट अन्य दल के नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं होता है। इसलिए हमलोगों ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं।राजद ने सबसे पहले अपने छह उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे। पार्टी ने पटना की दोनों सीटों के अलावा कोसी, दरभंगा, सारण और तिरहुत में प्रत्याशी उतारे हैं। राजद ने अभी दरभंगा शिक्षक और तिरहुत शिक्षक सीट के लिए अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है।