फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Bihar Health Department Exposed: No Hearse Available After Post-Mortem; Family Carries Body on a Handcart

बिहार में स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल: पोस्टमार्टम के बाद नहीं मिला शव वाहन, ठेले पर शव ले गए परिजन

Tue, 13 Oct 2026 05:02 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छपरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छपरा Published by: शबाहत हुसैन Updated Tue, 13 Oct 2026 05:02 PM IST
सार

छपरा सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव वाहन नहीं मिलने पर परिजन युवक का शव ठेले पर रखकर घर ले गए। युवक की सरयू नदी में डूबने से मौत हुई थी। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच कराने की बात कही है।

 

विज्ञापन
Bihar Health Department Exposed: No Hearse Available After Post-Mortem; Family Carries Body on a Handcart
छपरा सदर अस्पताल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सारण जिले के छपरा सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था की संवेदनहीनता का मामला सामने आया है। पोस्टमार्टम के बाद शव वाहन नहीं मिलने पर परिजनों को मृतक युवक का शव ठेले पर रखकर घर ले जाना पड़ा। परिजनों का आरोप है कि शव वाहन के लिए संबंधित सेवा और नियंत्रण कक्ष में संपर्क करने के बावजूद उन्हें कोई सहायता नहीं मिली।

विज्ञापन


सरयू नदी में डूबने से हुई थी मौत
मामला रिविलगंज थाना क्षेत्र के दिलिया रहीमपुर स्थित सरयू नदी का है। नगर थाना क्षेत्र के करीमचक मोहल्ला निवासी सनी कुमार दो दिन पहले नदी में नहाने के दौरान डूब गया था। उसकी तलाश के लिए एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया था। टीम दो दिनों से खोज अभियान चला रही थी। मंगलवार को कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव नदी से बरामद किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया।
विज्ञापन


फोन करने के बाद भी नहीं मिली मदद
पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परिजनों ने शव को घर ले जाने के लिए एंबुलेंस सेवा के 102 नंबर और नियंत्रण कक्ष में फोन किया। परिजनों का आरोप है कि संपर्क करने के बावजूद उन्हें कोई सहायता नहीं मिली और न ही शव वाहन उपलब्ध कराया गया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब शव ले जाने की व्यवस्था नहीं हुई, तो परिजन ठेला लेकर आए। उन्होंने शव को उस पर रखा और घर की ओर निकल पड़े। इस घटना ने अस्पताल में शव वाहन की उपलब्धता और आपातकालीन सेवाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


पढ़ें: पटना में एक बैरिकेड तोड़ आगे बढ़े AISA-RYA के प्रदर्शनकारी; डाकबंगला चौराहे की ओर आवाजाही प्रभावित


अधिकारियों के बयानों में अंतर
मामले में अस्पताल प्रशासन और एंबुलेंस सेवा के अधिकारियों के बयानों में अंतर सामने आया है। सदर अस्पताल के अस्पताल प्रबंधक राजेश्वर प्रसाद ने बताया कि शव वाहन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी पोस्टमार्टम कर्मी की होती है। उन्होंने कहा कि वाहन उपलब्ध नहीं होने के मामले की जांच कराई जाएगी।

वहीं, एंबुलेंस सेवा के एसीओ सत्य प्रकाश ने दावा किया कि उनके मोबाइल पर परिजनों की ओर से कोई फोन नहीं आया था। उन्होंने कहा कि फोन आने पर तत्काल वाहन उपलब्ध कराया जाता है और एंबुलेंस सेवा 24 घंटे चालू रहती है। अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि परिजनों को शव वाहन क्यों नहीं मिला।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed