आम लोगों को शुद्ध, सुरक्षित और स्वच्छ खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वास्थ्य विभाग की खाद्य संरक्षा इकाई राज्य के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में छापेमारी अभियान चला रही है। इसी क्रम में शनिवार को पटना के दो प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान एक प्रतिष्ठान से 30 हजार रुपये मूल्य का पैकेटबंद पेयजल जब्त कर उसकी बिक्री पर रोक लगाई गई। दोनों प्रतिष्ठानों से जांच के लिए कुल चार नमूने लिए गए।

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न्यू बंगाली टोला, मिठापुर स्थित मां जानकी स्टोर में एक लीटर की पैकेटबंद पेयजल बोतलों पर एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर और बैच नंबर अंकित नहीं मिले। वहीं, 500 मिलीलीटर की बोतलों पर अंकित लाइसेंस विवरण की जांच में एक उत्पाद का लाइसेंस निलंबित पाया गया, जबकि दूसरे उत्पाद पर दर्ज नंबर का रिकॉर्ड एफएसएसएआई पोर्टल पर नहीं मिला। खाद्य संरक्षा इकाई ने तीनों प्रकार के पैकेटबंद पेयजल का स्टॉक जब्त कर उसकी बिक्री पर रोक लगा दी। तीनों से जांच के लिए एक-एक नमूना लिया गया। प्रतिष्ठान से पाई गई त्रुटियों के संबंध में तीन दिनों के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है।पुरंदरपुर स्थित मां एंटरप्राइजेज के निरीक्षण में बिल पर एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर मुद्रित नहीं पाया गया। खाद्य संरक्षा इकाई ने प्रतिष्ठान को बिल पर लाइसेंस नंबर अंकित करने का निर्देश दिया। यहां से ‘इंडिपेंडेंस वाटर’ के पैकेटबंद पेयजल का एक नमूना जांच के लिए लिया गया। खाद्य प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण और खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच आम लोगों तक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इस अभियान के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग खाद्य प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा पर विशेष जोर दे रहा है।