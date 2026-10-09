बिहार: बढ़ते अपराध को रोकने के लिए सीएम सम्राट ने पुलिस को क्या निर्देश दिया? साइबर क्राइम-पेपरलीक पर भी बोले

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मुख्यमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं को स्वच्छ और कदाचार मुक्त बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपरलीक करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर अशांति फैलाने वाले तत्वों पर निगरानी बढ़ाने और अश्लील या द्विअर्थी गीतों के जरिए कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका वाले मामलों में भी नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया। बैठक में महिला पुलिसकर्मियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की सुरक्षा, कानून का शासन और अपराध नियंत्रण सुनिश्चित करने में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बिहार को सुरक्षित और अपराध मुक्त बनाने के साथ कानून-व्यवस्था को हर हाल में बेहतर बनाए रखने की बात कहीमुख्यमंत्री ने आपातकालीन परिस्थितियों में लोगों को जल्द पुलिस सहायता उपलब्ध कराने के लिए डायल-112 की व्यवस्था को और बेहतर बनाने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि बिहार में डायल-112 का औसत प्रतिक्रिया समय करीब 11 मिनट या इससे कम है, जबकि राष्ट्रीय औसत 17 मिनट बताया गया। मुख्यमंत्री ने इस प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए प्रतिक्रिया समय में और सुधार करने तथा तकनीक के इस्तेमाल से आपातकालीन पुलिस सेवा की पहुंच बढ़ाने को कहा। संवेदनशील इलाकों और आपराधिक गतिविधियों की आशंका वाले स्थानों पर नियमित गश्त, लगातार निगरानी और पुलिस की सक्रिय मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।