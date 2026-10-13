फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Bihar: Acid attack on young woman returning to her camp in Begusarai; accused arrested; SP inspects the scene.

बिहार: बेगूसराय में डेरा लौट रही युवती पर एसिड अटैक, आरोपी गिरफ्तार; एसपी ने किया घटनास्थल का निरीक्षण

Tue, 13 Oct 2026 05:50 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय Published by: शबाहत हुसैन Updated Tue, 13 Oct 2026 05:50 PM IST
सार

बेगूसराय में 12 अक्टूबर की रात डेरा लौट रही युवती पर एसिड फेंकने का मामला सामने आया। पुलिस ने समस्तीपुर निवासी गौतम झा को गिरफ्तार किया। घायल युवती का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

 

विज्ञापन
Bihar: Acid attack on young woman returning to her camp in Begusarai; accused arrested; SP inspects the scene.
एसपी ने किया निरीक्षण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

नगर थाना क्षेत्र में युवती पर एसिड फेंकने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के रामपुर जलालपुर निवासी गौतम झा (30) के रूप में हुई है। पुलिस ने नगर थाना कांड संख्या 482/26 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 124 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है।

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, घटना 12 अक्टूबर की रात करीब 9:25 बजे की है। युवती अपने डेरा लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में आरोपी ने कथित तौर पर उस पर एसिड फेंक दिया। घटना में युवती घायल हो गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल, बेगूसराय में भर्ती कराया गया। पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, पीड़िता की स्थिति सामान्य है।

विज्ञापन


पढ़ें: दुनिया के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में आईआईटी पटना के 10 शिक्षक, स्टैनफोर्ड-एल्सेवियर की सूची में मिली जगह

विज्ञापन
विज्ञापन

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस, एफएसएल टीम को दी सूचना
घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल को सुरक्षित कर वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और पीड़िता से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली। एसपी ने सदर-01 के एसडीपीओ और नगर थाना की पुलिस टीम को मामले की गंभीरता से जांच करने तथा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

एसडीपीओ के नेतृत्व में आरोपी गिरफ्तार
एसपी के निर्देश के बाद सदर-01 के एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी गौतम झा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, मामले में विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है। घटना के कारणों और अन्य संबंधित पहलुओं की जांच जारी है। युवती पर एसिड फेंके जाने की घटना के बाद इलाके में इसकी चर्चा हो रही है। पुलिस घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed