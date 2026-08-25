बिहार: भोजपुर में गंगा का रौद्र रूप, खतरे के निशान से 43 सेंटीमीटर ऊपर जलस्तर; 30 से ज्यादा गांव प्रभावित

करीब 30 से 35 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं

बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों में स्थिति को लेकर डर के साथ नाराजगी भी है। ग्रामीणों का कहना है कि करीब 30 से 35 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के दौरान नाव की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों के अनुसार, पुल का निर्माण अधूरा छोड़े जाने से भी बड़ी आबादी प्रभावित हुई है। उनका दावा है कि इससे करीब एक लाख लोगों की परेशानी बढ़ी है।

ग्रामीण राजेंद्र पांडे ने कहा कि बड़हरा के लोग हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलते हैं, लेकिन इस बार स्थिति अधिक खराब है। उनका आरोप है कि अधिकारियों के आने और स्थिति का जायजा लेने के बावजूद राहत एवं बचाव की ठोस व्यवस्था नहीं हो सकी है। वहीं, बुजुर्ग रमेश सिंह ने कहा कि बाढ़ की समस्या वर्षों से बनी हुई है, लेकिन इसका स्थायी समाधान नहीं हो सका है। चार दिनों से बाढ़ की स्थिति के बावजूद नाव और जरूरी राहत सामग्री की व्यवस्था नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है।