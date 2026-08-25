बिहार: सम्राट सरकार के 100 दिनों की उपलब्धियां पहुंचेंगी घर-घर, इस पर भी होगा फोकस; अधिकारियों को मिला निर्देश

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मंत्री ने कहा कि सरकार, विभागों तथा जिला स्तर पर हुए सकारात्मक कार्यों को जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाए। यह कार्य समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने नकारात्मक खबरों के त्वरित आधिकारिक खंडन पर भी जोर दिया, ताकि गलत जानकारी या अफवाहें न फैलें। कुमार ने विभाग को मीडिया संबंधी कार्यों को और सुचारू व मजबूत बनाने का निर्देश दिया।सोशल मीडिया में बढ़ती रुचि को देखते हुए मंत्री ने विशेष निर्देश दिए। उन्होंने सरकार और आमजन के बीच विश्वास व सकारात्मक रवैया अपनाने पर बल दिया। मंत्री ने कहा कि सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यों का फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उत्तम गुणवत्ता के साथ नियमित प्रचार हो। इन प्रचार गतिविधियों की नियमित समीक्षा भी की जाए।समीक्षा बैठक में विभाग के सचिव नवीन कुमार उपस्थित थे। निदेशक अनिल कुमार और संयुक्त सचिव राजीव कुमार सिंह भी मौजूद थे। इनके साथ विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारी बैठक में शामिल हुए। मंत्री ने कार्यालय में कार्य समन्वय और पारदर्शिता के साथ करने को कहा।