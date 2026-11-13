छठ महापर्व 2026: नहाय-खाय के साथ आज से शुरू चार दिवसीय अनुष्ठान, जानिए कहां क्या चल रहा?

लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, सारण, पूर्णिया, कोसी, मुंगेर और गया प्रमंडल के सभी जिलों में उत्सव का माहौल बनने लगा है। घरों से लेकर बाजारों तक पर्व की रौनक दिखाई देने लगी है। कहीं छठ के पारंपरिक गीतों की गूंज सुनाई दे रही है तो कहीं व्रती और उनके परिजन पूजा की तैयारियों में जुटे हैं। शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ चार दिवसीय छठ अनुष्ठान की शुरुआत होगी। इसके साथ ही सूर्य उपासना और कठिन व्रत का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसका समापन सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पारण के साथ होगा।

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