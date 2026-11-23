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मिली जानकारी के अनुसार, मामला डंडारी थाना क्षेत्र के मैसहा गांव का है। युवती की शादी करीब छह महीने पहले हुई थी। हालांकि, शादी के कुछ समय बाद ही वह अपने मायके लौट आई थी। इसी दौरान उसका अपनी बड़ी बहन के देवर रोहित के साथ प्रेम प्रसंग शुरू होने की बात सामने आई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच शादी से पहले से ही प्रेम संबंध था और विवाह के बाद भी संपर्क बना रहा। रविवार रात ग्रामीणों ने दोनों को एक साथ मिलने के दौरान पकड़ लिया। इसके बाद गांव में लोगों की भीड़ जुट गई और दोनों को बंधक बना लिया गया।रातभर चले घटनाक्रम के बाद सोमवार सुबह करीब पांच बजे पंचायत की पहल पर गांव के मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। बताया जा रहा है कि शादी की रस्म से पहले युवती की मांग में पहले पति के लगाए सिंदूर को पानी से धुलवाया गया। इसके बाद रोहित के साथ विवाह की रस्में पूरी कराई गईं।इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात भी सामने आई है। हालांकि, शादी के दौरान दोनों की स्वतंत्र सहमति थी या उन पर किसी तरह का दबाव बनाया गया, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।जानकारी के मुताबिक, युवती की पहली शादी करीब छह महीने पहले हुई थी। शादी के कुछ समय बाद वह मायके में रहने लगी थी। वहीं, रोहित के साथ उसके संबंधों की चर्चा गांव में पहले से होने की बात कही जा रही है। फिलहाल दोनों के युवती के मायके में रहने की जानकारी सामने आई है। बताया गया है कि शादी के बाद रोहित के परिजन गांव नहीं पहुंचे थे।इस पूरे घटनाक्रम में युवक और युवती की उम्र को लेकर भी अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं। हालांकि, दोनों के नाबालिग होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में उनकी उम्र से जुड़े दस्तावेजों की जांच जरूरी है।इसके साथ ही पंचायत की मौजूदगी में कराई गई शादी में दोनों की सहमति भी अहम सवाल है। किसी भी व्यक्ति को दबाव या बंधक बनाकर शादी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यदि दोनों को ग्रामीणों ने बंधक बनाया था, तो इस पहलू की भी जांच जरूरी है।घटना के बाद ग्रामीण पंचायत की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। किसी प्रेम संबंध को लेकर विवाद होने पर युवक-युवती को बंधक बनाना या उनकी शादी का फैसला करना कानूनी प्रक्रिया का विकल्प नहीं हो सकता। दोनों की सुरक्षा, उम्र और स्वतंत्र सहमति सुनिश्चित करना जरूरी है। फिलहाल पुलिस की आधिकारिक कार्रवाई, दोनों की उम्र और शादी में उनकी सहमति को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। इन तथ्यों के स्पष्ट होने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति साफ हो सकेगी।