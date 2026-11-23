बिहार: बड़ी बहन के देवर पर आया दिल, ग्रामीणों ने मंदिर में कराई शादी; पहले पति का सिंदूर धुलवाया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय Published by: सारण ब्यूरो Updated Mon, 23 Nov 2026 03:42 PM IST
सार
बिहार के बेगूसराय जिले के मैसहा गांव में नवविवाहिता को अपनी बड़ी बहन के देवर के साथ पकड़े जाने पर हंगामा हो गया। ग्रामीणों ने दोनों को बंधक बना लिया। इसके बाद सोमवार सुबह करीब 5 बजे पंचायत की मौजूदगी में मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। युवती की पहली शादी छह महीने पहले हुई थी। पुलिस की आधिकारिक कार्रवाई और शादी में दोनों की सहमति की जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है।
विज्ञापन
विस्तार
बेगूसराय के डंडारी थाना क्षेत्र के मैसहा गांव में प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक मामला चर्चा में है। यहां छह महीने पहले शादी करने वाली एक युवती को रविवार रात अपनी बड़ी बहन के देवर रोहित के साथ पकड़े जाने की बात सामने आई है। इसके बाद गांव में हंगामा हुआ और ग्रामीणों ने दोनों को बंधक बना लिया। रातभर चले घटनाक्रम के बाद सोमवार सुबह करीब पांच बजे गांव के मंदिर में पंचायत की मौजूदगी में दोनों की शादी करा दी गई। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने की जानकारी है।
रात में युवक के साथ पकड़ी गई नवविवाहिता
मिली जानकारी के अनुसार, मामला डंडारी थाना क्षेत्र के मैसहा गांव का है। युवती की शादी करीब छह महीने पहले हुई थी। हालांकि, शादी के कुछ समय बाद ही वह अपने मायके लौट आई थी। इसी दौरान उसका अपनी बड़ी बहन के देवर रोहित के साथ प्रेम प्रसंग शुरू होने की बात सामने आई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच शादी से पहले से ही प्रेम संबंध था और विवाह के बाद भी संपर्क बना रहा। रविवार रात ग्रामीणों ने दोनों को एक साथ मिलने के दौरान पकड़ लिया। इसके बाद गांव में लोगों की भीड़ जुट गई और दोनों को बंधक बना लिया गया।
सुबह पांच बजे मंदिर में कराई गई शादी
रातभर चले घटनाक्रम के बाद सोमवार सुबह करीब पांच बजे पंचायत की पहल पर गांव के मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। बताया जा रहा है कि शादी की रस्म से पहले युवती की मांग में पहले पति के लगाए सिंदूर को पानी से धुलवाया गया। इसके बाद रोहित के साथ विवाह की रस्में पूरी कराई गईं।
विज्ञापन
इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात भी सामने आई है। हालांकि, शादी के दौरान दोनों की स्वतंत्र सहमति थी या उन पर किसी तरह का दबाव बनाया गया, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
छह महीने पहले हुई थी पहली शादी
जानकारी के मुताबिक, युवती की पहली शादी करीब छह महीने पहले हुई थी। शादी के कुछ समय बाद वह मायके में रहने लगी थी। वहीं, रोहित के साथ उसके संबंधों की चर्चा गांव में पहले से होने की बात कही जा रही है। फिलहाल दोनों के युवती के मायके में रहने की जानकारी सामने आई है। बताया गया है कि शादी के बाद रोहित के परिजन गांव नहीं पहुंचे थे।
दोनों की उम्र और सहमति को लेकर सवाल
इस पूरे घटनाक्रम में युवक और युवती की उम्र को लेकर भी अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं। हालांकि, दोनों के नाबालिग होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में उनकी उम्र से जुड़े दस्तावेजों की जांच जरूरी है।इसके साथ ही पंचायत की मौजूदगी में कराई गई शादी में दोनों की सहमति भी अहम सवाल है। किसी भी व्यक्ति को दबाव या बंधक बनाकर शादी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यदि दोनों को ग्रामीणों ने बंधक बनाया था, तो इस पहलू की भी जांच जरूरी है।
पंचायत के फैसले पर उठ रहे सवाल
घटना के बाद ग्रामीण पंचायत की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। किसी प्रेम संबंध को लेकर विवाद होने पर युवक-युवती को बंधक बनाना या उनकी शादी का फैसला करना कानूनी प्रक्रिया का विकल्प नहीं हो सकता। दोनों की सुरक्षा, उम्र और स्वतंत्र सहमति सुनिश्चित करना जरूरी है। फिलहाल पुलिस की आधिकारिक कार्रवाई, दोनों की उम्र और शादी में उनकी सहमति को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। इन तथ्यों के स्पष्ट होने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति साफ हो सकेगी।
विज्ञापन
रात में युवक के साथ पकड़ी गई नवविवाहिता
मिली जानकारी के अनुसार, मामला डंडारी थाना क्षेत्र के मैसहा गांव का है। युवती की शादी करीब छह महीने पहले हुई थी। हालांकि, शादी के कुछ समय बाद ही वह अपने मायके लौट आई थी। इसी दौरान उसका अपनी बड़ी बहन के देवर रोहित के साथ प्रेम प्रसंग शुरू होने की बात सामने आई। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच शादी से पहले से ही प्रेम संबंध था और विवाह के बाद भी संपर्क बना रहा। रविवार रात ग्रामीणों ने दोनों को एक साथ मिलने के दौरान पकड़ लिया। इसके बाद गांव में लोगों की भीड़ जुट गई और दोनों को बंधक बना लिया गया।
विज्ञापन
सुबह पांच बजे मंदिर में कराई गई शादी
रातभर चले घटनाक्रम के बाद सोमवार सुबह करीब पांच बजे पंचायत की पहल पर गांव के मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। बताया जा रहा है कि शादी की रस्म से पहले युवती की मांग में पहले पति के लगाए सिंदूर को पानी से धुलवाया गया। इसके बाद रोहित के साथ विवाह की रस्में पूरी कराई गईं।
विज्ञापन
इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की बात भी सामने आई है। हालांकि, शादी के दौरान दोनों की स्वतंत्र सहमति थी या उन पर किसी तरह का दबाव बनाया गया, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।
छह महीने पहले हुई थी पहली शादी
जानकारी के मुताबिक, युवती की पहली शादी करीब छह महीने पहले हुई थी। शादी के कुछ समय बाद वह मायके में रहने लगी थी। वहीं, रोहित के साथ उसके संबंधों की चर्चा गांव में पहले से होने की बात कही जा रही है। फिलहाल दोनों के युवती के मायके में रहने की जानकारी सामने आई है। बताया गया है कि शादी के बाद रोहित के परिजन गांव नहीं पहुंचे थे।
दोनों की उम्र और सहमति को लेकर सवाल
इस पूरे घटनाक्रम में युवक और युवती की उम्र को लेकर भी अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं। हालांकि, दोनों के नाबालिग होने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में उनकी उम्र से जुड़े दस्तावेजों की जांच जरूरी है।इसके साथ ही पंचायत की मौजूदगी में कराई गई शादी में दोनों की सहमति भी अहम सवाल है। किसी भी व्यक्ति को दबाव या बंधक बनाकर शादी के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यदि दोनों को ग्रामीणों ने बंधक बनाया था, तो इस पहलू की भी जांच जरूरी है।
पंचायत के फैसले पर उठ रहे सवाल
घटना के बाद ग्रामीण पंचायत की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। किसी प्रेम संबंध को लेकर विवाद होने पर युवक-युवती को बंधक बनाना या उनकी शादी का फैसला करना कानूनी प्रक्रिया का विकल्प नहीं हो सकता। दोनों की सुरक्षा, उम्र और स्वतंत्र सहमति सुनिश्चित करना जरूरी है। फिलहाल पुलिस की आधिकारिक कार्रवाई, दोनों की उम्र और शादी में उनकी सहमति को लेकर विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। इन तथ्यों के स्पष्ट होने के बाद ही पूरे मामले की स्थिति साफ हो सकेगी।