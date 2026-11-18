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जिला प्रशासन के अनुसार, जांच में प्रथम दृष्टया गंभीर प्रशासनिक अनियमितता और लापरवाही सामने आई है। यह मामला 13 नवंबर 2026 का है जब बेगूसराय पुलिस अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान चला रही थी। गुप्त सूचना पर पन्हास गांव के सामने लोहियानगर थाना और डीआईयू की टीम ने एक स्कॉर्पियो वाहन की तलाशी ली। वाहन संख्या बीआर09पीए-2905 से कुल 216 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने मौके से वाहन चालक आनंद कुमार सहित सत्यम कुमार और बिट्टू कुमार को गिरफ्तार किया था। मामले की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी रिची पाण्डेय ने उच्चस्तरीय जांच का निर्देश दिया। अपर समाहर्ता की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने ललित कुमार सिंह के निलंबन की अनुशंसा विभाग को भेजी है।13 नवंबर 2026 को बेगूसराय पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया। पन्हास गांव के पास एक स्कॉर्पियो वाहन से 216 लीटर अवैध विदेशी शराब मिली। यह वाहन डीसीएलआर बखरी के विभागीय कार्यों में उपयोग होता था। पुलिस ने वाहन चालक आनंद कुमार, सत्यम कुमार और बिट्टू कुमार को गिरफ्तार किया।शराब बरामदगी की सूचना पर जिलाधिकारी रिची पाण्डेय ने तत्काल उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए। अपर समाहर्ता ने 17 नवंबर 2026 को जांच पूरी की और अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में गंभीर प्रशासनिक अनियमितता और लापरवाही की पुष्टि हुई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मद्यनिषेध कानून के क्रियान्वयन में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी सरकारी कर्मियों को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी।