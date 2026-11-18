बेगूसराय: डीसीएलआर की गाड़ी से 216 लीटर शराब बरामद, निलंबन की सिफारिश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय Published by: मुंगेर ब्यूरो Updated Wed, 18 Nov 2026 07:02 PM IST
सार
बेगूसराय में भूमि सुधार उप समाहर्ता बखरी के विभागीय कार्यों में इस्तेमाल होने वाली निजी स्कॉर्पियो से 216 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद हुई। मामले में डीएम रिची पाण्डेय ने अधिकारी ललित कुमार सिंह के निलंबन और उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से की है। विभाग को अंतिम निर्णय लेना है।
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विस्तार
बेगूसराय जिला के भूमि सुधार उप समाहर्ता (डीसीएलआर) बखरी ललित कुमार सिंह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। उनके विभागीय कार्यों में इस्तेमाल होने वाली निजी स्कॉर्पियो से 216 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद हुई थी। जिलाधिकारी रिची पाण्डेय ने सिंह के निलंबन और अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से की है।
जिला प्रशासन के अनुसार, जांच में प्रथम दृष्टया गंभीर प्रशासनिक अनियमितता और लापरवाही सामने आई है। यह मामला 13 नवंबर 2026 का है जब बेगूसराय पुलिस अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान चला रही थी। गुप्त सूचना पर पन्हास गांव के सामने लोहियानगर थाना और डीआईयू की टीम ने एक स्कॉर्पियो वाहन की तलाशी ली। वाहन संख्या बीआर09पीए-2905 से कुल 216 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने मौके से वाहन चालक आनंद कुमार सहित सत्यम कुमार और बिट्टू कुमार को गिरफ्तार किया था। मामले की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी रिची पाण्डेय ने उच्चस्तरीय जांच का निर्देश दिया। अपर समाहर्ता की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने ललित कुमार सिंह के निलंबन की अनुशंसा विभाग को भेजी है।
शराब बरामदगी और गिरफ्तारी
13 नवंबर 2026 को बेगूसराय पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया। पन्हास गांव के पास एक स्कॉर्पियो वाहन से 216 लीटर अवैध विदेशी शराब मिली। यह वाहन डीसीएलआर बखरी के विभागीय कार्यों में उपयोग होता था। पुलिस ने वाहन चालक आनंद कुमार, सत्यम कुमार और बिट्टू कुमार को गिरफ्तार किया।
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जांच और प्रशासनिक कार्रवाई
शराब बरामदगी की सूचना पर जिलाधिकारी रिची पाण्डेय ने तत्काल उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए। अपर समाहर्ता ने 17 नवंबर 2026 को जांच पूरी की और अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में गंभीर प्रशासनिक अनियमितता और लापरवाही की पुष्टि हुई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मद्यनिषेध कानून के क्रियान्वयन में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी सरकारी कर्मियों को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी।
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जिला प्रशासन के अनुसार, जांच में प्रथम दृष्टया गंभीर प्रशासनिक अनियमितता और लापरवाही सामने आई है। यह मामला 13 नवंबर 2026 का है जब बेगूसराय पुलिस अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान चला रही थी। गुप्त सूचना पर पन्हास गांव के सामने लोहियानगर थाना और डीआईयू की टीम ने एक स्कॉर्पियो वाहन की तलाशी ली। वाहन संख्या बीआर09पीए-2905 से कुल 216 लीटर अवैध विदेशी शराब बरामद की गई। पुलिस ने मौके से वाहन चालक आनंद कुमार सहित सत्यम कुमार और बिट्टू कुमार को गिरफ्तार किया था। मामले की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी रिची पाण्डेय ने उच्चस्तरीय जांच का निर्देश दिया। अपर समाहर्ता की रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने ललित कुमार सिंह के निलंबन की अनुशंसा विभाग को भेजी है।
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शराब बरामदगी और गिरफ्तारी
13 नवंबर 2026 को बेगूसराय पुलिस ने अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ अभियान चलाया। पन्हास गांव के पास एक स्कॉर्पियो वाहन से 216 लीटर अवैध विदेशी शराब मिली। यह वाहन डीसीएलआर बखरी के विभागीय कार्यों में उपयोग होता था। पुलिस ने वाहन चालक आनंद कुमार, सत्यम कुमार और बिट्टू कुमार को गिरफ्तार किया।
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जांच और प्रशासनिक कार्रवाई
शराब बरामदगी की सूचना पर जिलाधिकारी रिची पाण्डेय ने तत्काल उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए। अपर समाहर्ता ने 17 नवंबर 2026 को जांच पूरी की और अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में गंभीर प्रशासनिक अनियमितता और लापरवाही की पुष्टि हुई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मद्यनिषेध कानून के क्रियान्वयन में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी सरकारी कर्मियों को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी।