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बिहार: अर्धनग्न हालत में 17 साल की लड़की का शव मिला; यौन अपराध के बाद हत्या या डूबकर मौत, जांच जारी

Thu, 27 Aug 2026 09:44 AM IST
प्रतीक पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय Published by: प्रतीक पांडेय Updated Thu, 27 Aug 2026 09:44 AM IST
सार

Bihar News: बेगूसराय की बाया नदी में करीब 17 वर्षीय अज्ञात किशोरी का अर्धनग्न शव मिलने से सनसनी फैल गई। गले और शरीर पर संदिग्ध निशान मिले हैं। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मौत की असली वजह और यौन हिंसा या हत्या की पुष्टि पोस्टमार्टम व फोरेंसिक जांच के बाद ही हो सकेगी।
 

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अपराध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बाया नदी में बुधवार को एक अज्ञात किशोरी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। नदी में शव मिलने की सूचना पर आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका की पहचान अब तक नहीं हो सकी है।
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शव की स्थिति और उससे जुड़े परिस्थितिजन्य तथ्यों ने मामले को संदिग्ध बना दिया है। किशोरी की उम्र करीब 17 वर्ष होने का अनुमान लगाया जा रहा है। शव अर्धनग्न हालत में मिलने के कारण पुलिस यौन अपराध की आशंका समेत हत्या, डूबने और अन्य संभावित पहलुओं को जांच के दायरे में रख सकती है। हालांकि, दुष्कर्म की पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है और इस संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना पोस्टमार्टम एवं फोरेंसिक जांच के बाद ही संभव होगा।
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शव की हालत ने खड़े किए कई सवाल
दी में शव मिलने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि किशोरी की मौत कैसे हुई? क्या वह नदी में डूबी थी या किसी अन्य स्थान पर उसकी मौत के बाद शव को नदी में फेंका गया? शव की स्थिति को देखते हुए पुलिस इन सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है।
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यदि पोस्टमार्टम में यौन हिंसा के संकेत मिलते हैं तो मामले की जांच का दायरा और बढ़ सकता है। ऐसे में मेडिकल जांच, फोरेंसिक साक्ष्य और घटनास्थल से मिले नमूनों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी।

पहचान बनी पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती
मृतका की पहचान नहीं होने के कारण जांच में भी कठिनाई आ रही है। पुलिस आसपास के थाना क्षेत्रों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों की जानकारी जुटाकर शव की पहचान कराने का प्रयास कर सकती है। आसपास के गांवों के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।

पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास करेगी कि किशोरी आखिरी बार कहां और किसके साथ देखी गई थी। उसके मोबाइल फोन, कपड़े, आभूषण या अन्य पहचान योग्य सामान मिलने की स्थिति में जांच को अहम सुराग मिल सकता है।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज
मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होगी। इससे मौत के कारण, मौत से पहले चोट लगी थी या नहीं तथा किसी प्रकार की यौन हिंसा के संकेत मिले या नहीं, इन सवालों के जवाब मिलने की उम्मीद है। जरूरत पड़ने पर पुलिस फोरेंसिक जांच और डीएनए परीक्षण का भी सहारा ले सकती है। फिलहाल पुलिस की ओर से दुष्कर्म या हत्या की पुष्टि नहीं की गई है।


नदी में शव मिलने से इलाके में चर्चा
घटना की जानकारी फैलते ही नदी घाट के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों के बीच घटना को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होती रहीं। हालांकि, पुलिस जांच पूरी होने से पहले किसी भी तरह के अनुमान या अफवाह पर भरोसा करना उचित नहीं है। पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि मामला हादसा है, हत्या है या किसी यौन अपराध के बाद शव को नदी में फेंका गया।
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