बिहार: सीवान में दिवाली की रात दो बाइकों की भिड़ंत, तीन दोस्तों की मौत; बहन की शादी से पहले घर में पसरा मातम

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मृतकों की पहचान रसूलपुर गांव निवासी मुकेश महतो (20), गोलू कुमार (19) और गोपालगंज के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के सनाह मठिया निवासी सनीष कुमार (22) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, मुकेश और गोलू अपने दोस्त अभिषेक के साथ सीवान से गांव लौट रहे थे। झुलापुर के पास उनकी बाइक सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई। दूसरी बाइक पर सनीष और उसका एक परिचित सवार था। हादसे में दो युवकों की मौके पर मौत हो गई। गोलू समेत तीन घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गोलू ने भी दम तोड़ दिया।सनीष के परिवार में 19 नवंबर को तिलक और 21 नवंबर को बहन की शादी होनी थी। घर में तैयारियां चल रही थीं। पिता की मृत्यु के बाद सनीष ही परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रहा था। शादी की खुशियों के बीच उसकी मौत की खबर ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।गोलू के परिजनों ने सदर अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि बेहतर इलाज के लिए रेफर किए जाने के बाद एंबुलेंस समय पर नहीं मिली। परिजनों के मुताबिक, उन्होंने 102 नंबर पर कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लग सकी। बाद में एंबुलेंस पहुंची, लेकिन अस्पताल परिसर में ही गोलू की मौत हो गई। इस मामले में अस्पताल प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।