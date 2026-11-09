Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Saran News ›   Siwan Diwali Night Bike Accident Three Youths Killed bihar news

बिहार: सीवान में दिवाली की रात दो बाइकों की भिड़ंत, तीन दोस्तों की मौत; बहन की शादी से पहले घर में पसरा मातम

Mon, 09 Nov 2026 01:31 PM IST
प्रतीक कुमार पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीवान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीवान Published by: प्रतीक कुमार पाण्डेय Updated Mon, 09 Nov 2026 01:31 PM IST
सार

बिहार के सीवान में झुलापुर गांव के पास दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि दो घायल हैं। मृतकों में गोपालगंज का 22 वर्षीय सनीष भी शामिल है, जिसकी बहन की शादी 21 नवंबर को होनी थी। परिजनों ने सदर अस्पताल में एंबुलेंस मिलने में देरी का आरोप लगाया है।
 

विज्ञापन
Siwan Diwali Night Bike Accident Three Youths Killed bihar news
घायलों को अस्पताल ले जाती एंबुलेंस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दीपावली की रात जब लोग त्योहार मना रहे थे, तभी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झुलापुर गांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया। रविवार देर शाम दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। हादसे में दो युवकों ने मौके पर दम तोड़ दिया, जबकि तीसरे की मौत सदर अस्पताल से रेफर किए जाने के बाद हुई। घटना ने तीन परिवारों की खुशियां मातम में बदल दीं।
विज्ञापन


दो बाइकों की भिड़ंत में गई तीन जान
मृतकों की पहचान रसूलपुर गांव निवासी मुकेश महतो (20), गोलू कुमार (19) और गोपालगंज के मांझागढ़ थाना क्षेत्र के सनाह मठिया निवासी सनीष कुमार (22) के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, मुकेश और गोलू अपने दोस्त अभिषेक के साथ सीवान से गांव लौट रहे थे। झुलापुर के पास उनकी बाइक सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई। दूसरी बाइक पर सनीष और उसका एक परिचित सवार था। हादसे में दो युवकों की मौके पर मौत हो गई। गोलू समेत तीन घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गोलू ने भी दम तोड़ दिया।
विज्ञापन


बहन की शादी से पहले भाई की मौत
सनीष के परिवार में 19 नवंबर को तिलक और 21 नवंबर को बहन की शादी होनी थी। घर में तैयारियां चल रही थीं। पिता की मृत्यु के बाद सनीष ही परिवार की जिम्मेदारियां संभाल रहा था। शादी की खुशियों के बीच उसकी मौत की खबर ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन


एंबुलेंस में देरी का परिजनों ने लगाया आरोप
गोलू के परिजनों ने सदर अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि बेहतर इलाज के लिए रेफर किए जाने के बाद एंबुलेंस समय पर नहीं मिली। परिजनों के मुताबिक, उन्होंने 102 नंबर पर कई बार संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कॉल नहीं लग सकी। बाद में एंबुलेंस पहुंची, लेकिन अस्पताल परिसर में ही गोलू की मौत हो गई। इस मामले में अस्पताल प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आया है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed