{"_id":"6b0050bf3c039e8c550f2c83","slug":"anant-singh-daughter-shivangi-tilak-ceremony-rituals-danapur-resort-see-images-2026-11-20","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बिहार: दानापुर के रिसॉर्ट में अनंत सिंह की बेटी का तिलक, समधी के साथ मुस्कुराते दिखे बाहुबली, देखें तस्वीरें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन बिहार के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह का तिलकोत्सव दानापुर के एक रिसॉर्ट में आयोजित हो रहा है। समारोह में भव्य सजावट और खास इंतजाम आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस बीच अनंत सिंह ने अपने होने वाले दामाद ऋषिकेश सिंह को करीब 3 करोड़ रुपये की लग्जरी लैंड रोवर डिफेंडर कार गिफ्ट की है। उन्होंने समारोह के दौरान दामाद को गाड़ी की चाबी सौंपी। इस खास तोहफे की मेहमानों के बीच खूब चर्चा हो रही है।

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अनंत सिंह ने दामाद को भेंट की लग्जरी कार तिलकोत्सव में सबसे ज्यादा चर्चा अनंत सिंह की ओर से दिए जाने वाले लग्जरी गिफ्ट की है। वह अपने होने वाले दामाद ऋषिकेश सिंह को करीब तीन करोड़ रुपये की लैंड रोवर डिफेंडर कार उपहार में देने वाले हैं। इससे पहले भी इस गाड़ी को लेकर चर्चा रही है।

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समधी के साथ अनंत सिंह समारोह में अनंत सिंह और होने वाले समधी रणविजय सिंह की मुलाकात भी खास चर्चा में है। अनंत सिंह परिवार के साथ समारोह स्थल पहुंचे हैं। इस दौरान होने वाले दामाद ऋषिकेश सिंह ने उनका स्वागत फूलों का गुलदस्ता देकर किया।

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तिसकोत्सव में उमड़ा जनसैलाब तिलकोत्सव के लिए दानापुर स्थित रिसॉर्ट को खास अंदाज में तैयार किया गया है। समारोह को यादगार बनाने के लिए सजावट और मेहमानों के स्वागत की विशेष व्यवस्था की गई है। समारोह की भव्यता भी इस दौरान चर्चा का विषय रही।

तिलकोत्सव की रस्में शुरु तिलकोत्सव की रस्में शुरु हो गई हैं। समारोह के मंच पर अनंत सिंह के सभी बेटे भी दिखाई दिए। पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच तिलक की रस्म संपन्न की जा रही है।

नौ पंडित पूरी करायेंगे तिलक और फलदान की रस्म रस्मों को पूरा करने के लिए नौ पंडितों को बुलाया गया है। यही पंडित तिलक और फलदान की रस्म पूरी करवा रहे हैं।