मोकामा विधायक मैदान में उतरे, घुड़दौड़ के लिए पिच हो रहा तैयार

घुड़दौड़ का मैदान 25 नवंबर तक तैयार करने के लिए मोकामा विधायक अनंत सिंह ने कमर कस ली है। उनके मैदान में उतरते ही सैकड़ों समर्थक भी मैदान को समतल करने में जुट गए हैं। घुड़दौड़ मैदान से पानी निकालने के लिए ग्रामीण पिछले एक-दो दिनों से लगातार प्रयास कर रहे हैं।



इसके अलावा सक्शन मशीन की मदद से भी मैदान से पानी बाहर निकाला जा रहा है। पानी निकालने के बाद कीचड़ हटाने के लिए मैदान में ट्रैक्टर से बालू डाला जा रहा है। साथ ही ट्रैक्टर चलाकर मिट्टी को समतल किया जा रहा है। इसके बाद बालू डालकर रोड रोलर मशीन की मदद से घुड़दौड़ के लिए ट्रैक तैयार किया जा रहा है। अनंत सिंह स्वयं सैकड़ों समर्थकों के साथ मैदान को समतल करने और घुड़दौड़ के लिए ट्रैक तैयार करने में जुटे हैं।