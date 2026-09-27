10वीं-12वीं में फेल: पिता ने मारा ताना तो आईआईटी पहुंचे, आईपीएस मोहिबुल्लाह को अमेरिका देगा एशियन हीरो सम्मान

बिहार कैडर के 2021 बैच के आईपीएस अधिकारी मोहिबुल्लाह अंसारी को अमेरिका में प्रतिष्ठित ‘द एशियन हीरो अवॉर्ड 2026’ से सम्मानित किया जाएगा। मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी अंसारी को यह सम्मान उनकी शानदार पुलिस सेवा, ईमानदारी, नेतृत्व क्षमता और समाज के लिए किए जा रहे कामों के लिए दिया जा रहा है। खास बात यह है कि सिवान के रहने वाले मोहिबुल्लाह कभी पढ़ाई में इतने कमजोर थे कि 10वीं और 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा में फेल हो गए थे। आज वही मोहिबुल्लाह IIT दिल्ली से केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद IPS अधिकारी हैं और अब अमेरिका में सम्मानित होने जा रहे हैं।

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