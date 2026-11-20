विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

हाजीपुर अदालत के इस फैसले के बाद लालगंज में हुई इस चर्चित घटना पर कानूनी शिकंजा और मजबूत हो गया है। सुनवाई समाप्त होने के बाद अभिनेत्री के अधिवक्ता अमरेंद्र कुमार पांडेय ने अदालत परिसर में प्रक्रिया से संबंधित विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, केस डायरी और विभिन्न धाराओं के आधार पर विचार किया। इसके बाद अभिनेत्री अक्षरा सिंह के खिलाफ आरोप गठित करने का आदेश जारी किया गया। अप्रैल 2021 में दर्ज हुई इस प्राथमिकी में पुलिस ने कोरोना महामारी के दौरान लागू नाइट कर्फ्यू और स्वास्थ्य संबंधी प्रोटोकॉल के उल्लंघन को मुख्य आधार बनाया था। इसके अलावा सार्वजनिक कार्यक्रम में बिना अनुमति हथियार से फायरिंग करने के कृत्य को भी इस मामले में शामिल किया गया था।यह पूरा प्रकरण अप्रैल 2021 में इंटरनेट मीडिया पर तेजी से प्रसारित हुए एक वीडियो के जरिये उजागर हुआ था। वायरल हुए उस फुटेज में मंच पर भोजपुरी कलाकार अक्षरा सिंह अपनी प्रस्तुति दे रही थीं। उसी दौरान मंच के पास पुलिस की वर्दी पहने एक बॉडीगार्ड को कार्बाइन से ताबड़तोड़ हर्ष फायरिंग करते हुए देखा गया था। यह वीडियो जैसे ही इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। लालगंज थाने की पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए वीडियो के आधार पर स्वतः संज्ञान लेते हुए प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ था कि कार्यक्रम के दौरान रात में लागू कर्फ्यू और कोविड नियमों की सरेआम अनदेखी की गई थी।यह मामला वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अप्रैल 2021 में लालगंज के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला के आवास पर उनके भतीजे के उपनयन संस्कार और जनेऊ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस पारिवारिक और मांगलिक अवसर पर एक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें प्रदर्शन करने के लिए अक्षरा सिंह को बुलाया गया था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे, जहां नियम-कानूनों को ताक पर रखकर फायरिंग की गई थी। पुलिस ने जांच के बाद पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और अभिनेत्री अक्षरा सिंह समेत कई लोगों को आरोपित बनाया था। हाजीपुर अदालत में अब आरोप तय होने के बाद इस मामले में आगे की न्यायिक प्रक्रिया तेजी से शुरू होगी।