बिहार के मुजफ्फरपुर में एक विवाहिता की हत्या कर शव गायब करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। सदर थाना क्षेत्र के सर गणेश दत्त नगर में रहने वाली 40 वर्षीय सोनी सिंह के लापता होने के बाद उनकी मां ने पति समेत ससुराल पक्ष के छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। परिजनों ने आशंका जताई है कि सोनी की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को गायब कर दिया गया है। शिकायत के बाद से ही ससुराल के सभी लोग घर पर ताला लगाकर फरार हैं।

2005 में हुई थी शादी, पति पर दूसरी महिला से संबंध का आरोप

लापता विवाहिता की पहचान सोनी सिंह (40) के रूप में हुई है। उनकी शादी वर्ष 2005 में पारू थाना क्षेत्र के मिर्जापुर लालू छपरा निवासी नितेश सिंह से हुई थी। परिजनों के मुताबिक, शादी के बाद सोनी अपने पति के साथ सर गणेश दत्त नगर में मकान बनाकर रहने लगी थीं।

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सोनी की मां का आरोप है कि पिछले कुछ वर्षों से उनके दामाद नितेश सिंह का किसी अन्य महिला के साथ अवैध संबंध था। इसकी जानकारी होने पर सोनी इसका विरोध करती थीं। इसी बात को लेकर पति उन्हें लगातार प्रताड़ित करता था।

तबीयत खराब होने की बात कहकर पति ने किया था फोन

परिजनों के अनुसार, 18 नवंबर की रात नितेश सिंह ने फोन कर सोनी की तबीयत खराब होने की जानकारी दी थी। इसके बाद सोनी की मां परिवार के अन्य सदस्यों के साथ उनके घर पहुंचीं। हालांकि, वहां मकान पर ताला लगा हुआ था। नितेश सिंह और ससुराल के अन्य सदस्य भी गायब थे। सभी के मोबाइल फोन बंद आ रहे थे।



परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन सोनी का कहीं कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद उनकी मां ने पति समेत छह लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कथित तौर पर अवैध संबंध रखने वाली अज्ञात महिला के साथ मिलीभगत कर सोनी की हत्या करने और साक्ष्य छिपाने के लिए शव गायब करने की आशंका जताई है।

एफएसएल टीम को बुलाया, पुलिस कर रही जांच

मामले में सदर थाना अध्यक्ष नवलेश कुमार आजाद ने बताया कि महिला के गायब होने की शिकायत मिलते ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी के घर पर ताला लगा हुआ है, जिससे संदेह और गहरा गया है। पुलिस को घटनास्थल से कुछ साक्ष्य मिले हैं। जांच के लिए एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।

फिलहाल सोनी सिंह का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।