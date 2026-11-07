जर्मन वाहन निर्माता फॉक्सवैगन इंडिया (Volkswagen India) ने अपनी फ्लैगशिप प्रीमियम एसयूवी Tiguan R-Line (टिगुआन आर-लाइन) को अपनी आधिकारिक भारतीय वेबसाइट से हटा दिया है। अप्रैल 2025 में पूरी तरह से निर्मित इकाई (सीबीयू इंपोर्ट) के रूप में भारत में लॉन्च की गई यह एसयूवी कंपनी की आधिकारिक लिस्टिंग से बाहर हो चुकी है। हालांकि फॉक्सवैगन ने इस संबंध में अभी तक कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की है। बिक्री के आंकड़ों के लिहाज से यह मॉडल कंपनी के लिए बहुत अधिक बिक्री नहीं लाता था। और इसकी अंतिम सूचीबद्ध एक्स-शोरूम कीमत 47.11 लाख रुपये थी।

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