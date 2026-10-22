विनफास्ट ने भारत में अब तक कितने टू-व्हीलर पेटेंट कराए?: नए पेटेंट का कैसा है डिजाइन?

स्कूटर का डिजाइन पेटेंट कराया है। खास बात यह है कि इससे पहले पेटेंट किए गए कुछ स्कूटर्स के मुकाबले यह नया मॉडल वियतनाम में बिकने वाले कंपनी के मौजूदा मॉडल्स से बिल्कुल अलग नजर आता है, जिससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इसे खासतौर पर भारतीय बाजार की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा सकता है।

विनफास्ट (VinFast) भारतीय बाजार में अपनी जोरदार एंट्री की तैयारियों में जुटी हुई है। इसी कड़ी में कंपनी ने भारत में अपने एक और नए इलेक्ट्रिक



विनफास्ट ने भारत में अब तक कितने टू-व्हीलर पेटेंट कराए हैं?

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नए पेटेंटेड स्कूटर का एक्सटीरियर डिजाइन और लुक कैसा है?

फ्रंट फेशिया: स्कूटर का फ्रंट लुक बेहद साफ-सुथरा और सिंपल है। इसके ऊपरी हिस्से पर विनफास्ट का बैज दिया गया है, जिसके ठीक नीचे एक हॉरिजॉन्टल माउंटेड हेडलैंप नजर आता है और इसी यूनिट में इंडिकेटर्स को भी इंटीग्रेट किया गया है।

स्कूटर का फ्रंट लुक बेहद साफ-सुथरा और सिंपल है। इसके ऊपरी हिस्से पर विनफास्ट का बैज दिया गया है, जिसके ठीक नीचे एक हॉरिजॉन्टल माउंटेड हेडलैंप नजर आता है और इसी यूनिट में इंडिकेटर्स को भी इंटीग्रेट किया गया है। विज्ञापन विज्ञापन हैंडलबर और डिस्प्ले: इसका हैंडलबर ओपन रखा गया है। हालांकि पेटेंट ड्राइंग्स से यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि इसमें LCD या TFT में से किस तरह का डिस्प्ले मिलेगा और अंतिम इक्विपमेंट लिस्ट में क्या-क्या शामिल होगा, लेकिन कुल मिलाकर इसका डिजाइन काफी प्रैक्टिकल और सीधा-सादा दिखाई देता है।



हार्डवेयर, संभावित राइवल्स और परफॉर्मेंस के मोर्चे पर क्या उम्मीद है?

सस्पेंशन और व्हील्स: पेटेंट ड्राइंग्स को देखें तो इस स्कूटर के दोनों सिरों पर 14-इंच के पहिए, आगे टेलिस्कोपिक फोर्क्स और पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें रियर व्हील पर हब-माउंटेड मोटर मिलने की भी संभावना जताई जा रही है।

पेटेंट ड्राइंग्स को देखें तो इस स्कूटर के दोनों सिरों पर 14-इंच के पहिए, आगे टेलिस्कोपिक फोर्क्स और पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें रियर व्हील पर हब-माउंटेड मोटर मिलने की भी संभावना जताई जा रही है। मार्केट पोजिशनिंग: सिंपल मोटर कॉन्फ़िगरेशन और कॉम्पैक्ट साइज को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी इसे अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पोर्टफोलियो के एंट्री-लेवल सेगमेंट में उतार सकती है। बाजार में आने के बाद इसके डिजाइन और पहियों के आकार के हिसाब से इसका मुकाबला Ather Konarc (एथर कोनार्क) और TVS Orbiter (टीवीएस ऑर्बिटर) जैसी गाड़ियों से हो सकता है, हालांकि असल स्थिति कीमत और स्पेसिफिकेशन्स सामने आने के बाद ही साफ होगी।



बैटरी प्लेसमेंट, स्टोरेज और अन्य फीचर्स में क्या खास हो सकता है?

बैटरी और बूट स्पेस: स्कूटर के फ्लोरबोर्ड के आसपास भारी क्लैडिंग दिखाई दे रही है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी बैटरी को फ्लोरबोर्ड के नीचे ही जगह मिल सकती है। अगर ऐसा होता है, तो सीट के नीचे सामान रखने के लिए ज्यादा जगह मिल सकेगी। हालांकि, इसके पिछले हिस्से का शार्प एंगल बूट स्पेस की गहराई को थोड़ा प्रभावित कर सकता है।

स्कूटर के फ्लोरबोर्ड के आसपास भारी क्लैडिंग दिखाई दे रही है, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इसकी बैटरी को फ्लोरबोर्ड के नीचे ही जगह मिल सकती है। अगर ऐसा होता है, तो सीट के नीचे सामान रखने के लिए ज्यादा जगह मिल सकेगी। हालांकि, इसके पिछले हिस्से का शार्प एंगल बूट स्पेस की गहराई को थोड़ा प्रभावित कर सकता है। चाबी और फीचर्स: पेटेंट तस्वीरों में पारंपरिक चाबी का इस्तेमाल दिखाया गया है। हालांकि आज के समय में भारत के कई ई-स्कूटर्स में कीलेस एंट्री का चलन है, लेकिन प्रोडक्शन मॉडल में कौन-से फीचर्स जगह बनाएंगे यह वक्त ही बताएगा।



भारत में इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की लॉन्चिंग को लेकर क्या अपडेट है?

यह पांचवां मौका है जब विनफास्ट ने भारत में किसी दोपहिया वाहन का डिजाइन पेटेंट कराया है। बीते जून महीने से लेकर अब तक कंपनी तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर और एक मोटरसाइकिल के पेटेंट फाइल कर चुकी है। इन लगातार हो रहे पेटेंट filings से यह साफ झलकता है कि कंपनी भारत के तेजी से बढ़ते इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार में कदम रखने के लिए किस हद तक गंभीर तैयारी कर रही है। इसके अलावा, कंपनी देश भर में अपना मजबूत सेल्स और सर्विस नेटवर्क खड़ा करने के लिए करीब 50 डीलर्स के साथ लेटर ऑफ इंटेंट पर भी हस्ताक्षर कर चुकी है। हालांकि, अभी यह आधिकारिक तौर पर तय नहीं हुआ है कि इनमें से कौन सा मॉडल सबसे पहले भारत में लॉन्च किया जाएगा।अप्रैल 2026 में फाइल किए गए इस पेटेंट में स्कूटर की कई एंगल से तस्वीरें सामने आई हैं:विनफास्ट ने अभी तक भारत में अपने इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की लॉन्चिंग की आधिकारिक तारीख या टाइमलाइन का एलान नहीं किया है। हालांकि, कंपनी की डीलर साझेदारियों से यह बात साफ है कि वह भारत में एक मजबूत डीलरशिप और सर्विस नेटवर्क स्थापित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। फिलहाल यह पेटेंट हमें इस बात की एक झलक जरूर देता है कि विनफास्ट भारतीय बाजार के लिए किन नए डिजाइनों पर विचार कर रही है।