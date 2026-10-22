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Hindi News ›   Automobiles News ›   Youdha ePod G Electric Cargo Three-Wheeler Launched: 180 km Range, 545 kg Payload And Features Explained

योद्धा ईपॉड जी इलेक्ट्रिक कार्गो थ्री-व्हीलर लॉन्च: 180 किमी की रेंज और 545 kg पेलोड क्षमता, कितनी है कीमत?

Thu, 22 Oct 2026 11:19 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Thu, 22 Oct 2026 11:19 PM IST
सार

  • योद्धा ने नया ePod G इलेक्ट्रिक कार्गो थ्री-व्हीलर लॉन्च किया है।
  • यह वाहन खासतौर पर सामान की ढुलाई करने वाले कारोबारियों, डिलीवरी कंपनियों और छोटे व्यावसायिक ऑपरेटरों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

  • Youdha ePod G की पेलोड क्षमता 545 किलोग्राम है।

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Youdha ePod G Electric Cargo Three-Wheeler Launched: 180 km Range, 545 kg Payload And Features Explained
Youdha ePod G - फोटो : Youdha

विस्तार
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कमर्शियल मोबिलिटी सेक्टर को बढ़ावा देते हुए योद्धा (Youdha) ने अपने इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए नया ePod G कार्गो मॉडल लॉन्च कर दिया है। पैसेंजर मोबिलिटी से आगे बढ़ते हुए कंपनी ने इस वाहन को विशेष तौर पर बिजनेस ऑपरेटरों, लास्ट-माइल लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स डिलीवरी और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखकर तैयार किया है। कंपनी के मौजूदा 'ePod' प्लेटफॉर्म पर आधारित यह इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर शहरी और कम दूरी के रास्तों पर सामान ढोने वाले छोटे व्यावसायिक ऑपरेटरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित होगा। 

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योद्धा ePod G की बैटरी, रेंज और परफॉर्मेंस कैसी है?

परफॉर्मेंस के मोर्चे पर, यूधा ePod G में 11.8 kWh का लिथियम आयरन फॉस्फेट (LFP) बैटरी पैक दिया गया है, जिसे पावर देने के लिए 6 kW की थ्री-फेज परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर (PMSM) जोड़ी गई है।
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  • रेंज और स्पीड: कंपनी का दावा है कि यह वाहन सिंगल चार्ज पर 170 से 180 किलोमीटर तक की शानदार रेंज देने में सक्षम है। मानक परीक्षण स्थितियों के तहत इसकी टॉप स्पीड 50 किमी/घंटा से कम है और इसकी ग्रेडेबिलिटी (चढ़ाई चढ़ने की क्षमता) 22 प्रतिशत है।
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  • पेलोड और चार्जिंग: इस कार्गो थ्री-व्हीलर की पेलोड क्षमता 545 किलोग्राम है। जबकि इसका सकल वाहन वजन 1,000 किलोग्राम है। कंपनी के मुताबिक, इसकी बैटरी को फुल चार्ज होने में लगभग 4 से 5 घंटे का समय लगता है। जो इसे नियमित डिलीवरी ऑपरेशन्स के लिए बेहद उपयुक्त बनाता है।


कार्गो कॉन्फिगरेशन, फीचर्स और वाहन के अन्य इक्विपमेंट क्या हैं?

विभिन्न व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करने के लिए योद्धा इस इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर को अलग-अलग बॉडी ऑप्शंस के साथ पेश कर रहा है:
  • बॉडी विकल्प: इसे हाफ-डेक बॉडी और चार अलग-अलग क्लोज्ड-बॉक्स ऑप्शंस के साथ उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि लॉजिस्टिक्स, रिटेल और ई-कॉमर्स की अलग-अलग आवश्यकताओं को आसानी से पूरा किया जा सके।
  • चेसिस और हार्डवेयर: यह वाहन मोनोकोक चेसिस पर आधारित है। इसमें हाइड्रोलिक ब्रेक्स, हेवी-ड्यूटी स्टील रिम्स और 120/80-R12, 8PR के मजबूत टायर्स दिए गए हैं।
  • फीचर्स: इसके अलावा, इसमें आधुनिक LED हेडलाइट्स और स्मार्ट CAN कनेक्टिविटी के साथ 7-इंच का डिजिटल LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है जो ड्राइवर को सभी जरूरी जानकारियां दिखाता है।

कमर्शियल सेगमेंट में इस नए मॉडल को लेकर कंपनी की क्या योजना है?

इस नए उत्पाद के लॉन्च पर अपने विचार रखते हुए योद्धा के सीईओ आयुष लोहिया ने कहा, "ePod G के साथ हमारा उद्देश्य लास्ट-माइल डिलीवरी से जुड़े व्यवसायों और व्यक्तिगत ऑपरेटरों की जरूरतों को पूरा करना है, साथ ही योद्धा के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और बाजार में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करना है।" कंपनी का यह नया कदम देश में कमर्शियल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की मांग को तेजी से पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
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