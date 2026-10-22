योद्धा ईपॉड जी इलेक्ट्रिक कार्गो थ्री-व्हीलर लॉन्च: 180 किमी की रेंज और 545 kg पेलोड क्षमता, कितनी है कीमत?

कमर्शियल मोबिलिटी सेक्टर को बढ़ावा देते हुए योद्धा (Youdha) ने अपने इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर पोर्टफोलियो का विस्तार करते हुए नया ePod G कार्गो मॉडल लॉन्च कर दिया है। पैसेंजर मोबिलिटी से आगे बढ़ते हुए कंपनी ने इस वाहन को विशेष तौर पर बिजनेस ऑपरेटरों, लास्ट-माइल लॉजिस्टिक्स, ई-कॉमर्स डिलीवरी और रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखकर तैयार किया है। कंपनी के मौजूदा 'ePod' प्लेटफॉर्म पर आधारित यह इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर शहरी और कम दूरी के रास्तों पर सामान ढोने वाले छोटे व्यावसायिक ऑपरेटरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित होगा।

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