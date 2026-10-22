एक लाख से कम में खरीद सकते हैं ये स्कूटर्स, लिस्ट में Bajaj, Ola तक शामिल

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इस बार त्योहारों में अगर आप भी नया टू-व्हीलर खरीदने का मन बना रहे हैं, तो भारतीय बाजार में एक लाख से कम के बजट में कई शानदार इलेक्ट्रिक स्कूटर विकल्प मौजूद हैं। ओला S1 Z, विडा VX2 Go 3.4, एम्पीयर मैग्नस नियो, प्योर ईवी एंट्रेंस नियो SX और बजाज चेतक C2501 जैसे ये पांच मॉडल्स न केवल आपके बजट में फिट बैठते हैं, बल्कि पेट्रोल के खर्च से भी पूरी तरह छुटकारा दिलाते हैं। इनकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹79,999 से शुरू होती है।



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