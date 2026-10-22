प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता बेनेली इंडिया (Benelli India) ने भारतीय बाजार में अपनी नई मिडिलवेट एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल Benelli TRK 552 और इसके अधिक रग्ड वर्जन Benelli TRK 552X को लॉन्च कर दिया है। यह नई बाइक लोकप्रिय TRK 502 की जगह लेगी। कंपनी ने इसे दो मुख्य वेरिएंट्स के साथ उतारा है, जिसमें स्टैंडर्ड टीआरके 552 (अलॉय व्हील्स के साथ) और टीआरके 552एक्स (ट्यूबलेस वायर स्पोक व्हील्स के साथ) शामिल हैं। इसके अलावा एक लिमिटेड एडिशन भी पेश किया गया है। आइए जानते हैं इस नई एडवेंचर बाइक से जुड़ी सभी खास बातें:

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