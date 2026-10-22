बेनेली TRK 552 और TRK 552X भारत में लॉन्च: इंजन और फीचर्स के मामले में यह पुरानी TRK 502 से कितनी बेहतर है?
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Thu, 22 Oct 2026 07:33 PM IST
सार
- बेनेली ने भारतीय बाजार में अपनी नई एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल TRK 552 और TRK 552X लॉन्च कर दी हैं।
- TRK 552 और TRK 552X दोनों मोटरसाइकिलें कंपनी की मौजूदा TRK 502 की जगह लेंगी।
- कंपनी ने इन्हें अलग-अलग व्हील सेटअप के साथ पेश किया है।
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विस्तार
प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता बेनेली इंडिया (Benelli India) ने भारतीय बाजार में अपनी नई मिडिलवेट एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल Benelli TRK 552 और इसके अधिक रग्ड वर्जन Benelli TRK 552X को लॉन्च कर दिया है। यह नई बाइक लोकप्रिय TRK 502 की जगह लेगी। कंपनी ने इसे दो मुख्य वेरिएंट्स के साथ उतारा है, जिसमें स्टैंडर्ड टीआरके 552 (अलॉय व्हील्स के साथ) और टीआरके 552एक्स (ट्यूबलेस वायर स्पोक व्हील्स के साथ) शामिल हैं। इसके अलावा एक लिमिटेड एडिशन भी पेश किया गया है। आइए जानते हैं इस नई एडवेंचर बाइक से जुड़ी सभी खास बातें:
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कीमतों की बात करें तो स्टैंडर्ड Benelli TRK 552 की एक्स-शोरूम कीमत 7,22,000 रुपये है। जबकि ऑफ-रोडिंग पर फोकस करने वाले TRK 552X की कीमत 7,74,000 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। इसके अलावा, एक खास पीले रंग में टॉप-ऑफ-द-लाइन TRK 552 X Limited Edition भी लाई गई है। जिसकी कीमत 7,90,000 रुपये (एक्स-शोरूम) तय की गई है।
बेनेली टीआरके 552 और टीआरके 552एक्स की कीमत और वेरिएंट्स क्या हैं?
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पुरानी TRK 502 के मुकाबले नई TRK 552 एक काफी एडवांस्ड मोटरसाइकिल है:
इंजन और परफॉर्मेंस के मामले में यह पुरानी बाइक से कितनी बेहतर है?
- इंजन: इसमें बड़ा 554 सीसी, लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन दिया गया है।
- पावर आउटपुट: यह इंजन 8,500 rpm पर 52 bhp की पावर और 6,500 rpm पर 49 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है।
- ट्रांसमिशन: इस इंजन को स्लिप-एंड-असिस्ट क्लच के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है, जो राइडिंग को और ज्यादा स्मूथ बनाता है।
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राइडिंग स्टेबिलिटी और हैंडलिंग को बेहतर बनाने के लिए इसमें मजबूत हार्डवेयर का इस्तेमाल किया गया है:
चेसिस, सस्पेंशन और ब्रेकिंग का सेटअप कैसा दिया गया है?
- फ्रेम और सस्पेंशन: दोनों ही वेरिएंट्स को ट्यूबलर स्टील ट्रेलिस फ्रेम और एल्युमिनियम स्विंगआर्म पर तैयार किया गया है। सस्पेंशन के लिए इसमें आगे 50 मिमी के मार्जोच्ची यूएसडी फोर्क्स और पीछे प्रीलोड-एडजस्टेबल रियर मोनोशॉक दिया गया है।
- ब्रेकिंग सिस्टम: ब्रेकिंग के लिए इसमें आगे की तरफ ट्विन 320 मिमी फ्लोटिंग डिस्क और पीछे 260 मिमी डिस्क ब्रेक दी गई है, जिसे सुरक्षित बनाने के लिए बॉश का डुअल-चैनल एबीएस (ABS) सपोर्ट मिलता है।
फीचर्स और वजन के लिहाज से इस एडवेंचर बाइक में क्या खास है?
- फीचर्स: राइडर के अनुभव को आधुनिक बनाने के लिए इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन वाला 5-इंच का टीएफटी (TFT) इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। इसके अलावा सुरक्षा के लिए इसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी मिलता है।
- वजन: बेनेली इंडिया के अनुसार, इसके चेसिस को नए इंजन के मुताबिक अपग्रेड किया गया है। इसका कर्ब वेट 235 किलोग्राम है, जो इसके इंजन साइज और सेगमेंट के हिसाब से एक भारी एडवेंचर टूरर बनाता है।