रोल्स-रॉयस स्पेक्टर सीरीज II भारत में कब हो रही है लॉन्च?: जानें कितनी होगी रेंज और कीमत? कैसे हैं फीचर्स

ब्रिटिश लग्जरी कार निर्माता कंपनी रॉल्स-रॉयस (Rolls-Royce) भारतीय बाजार में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह तैयार है। कंपनी अपनी शानदार इलेक्ट्रिक कूपे Spectre Series II को साल 2026 के आखिर तक भारत में लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसके साथ ही, कंपनी की रणनीति के तहत राष्ट्रीय राजधानी में उसका नया शोरूम साल 2027 की पहली तिमाही (Q1 2027) तक दोबारा खोला जाएगा, जो ब्रांड के रिटेल नेटवर्क को और विस्तार देगा।