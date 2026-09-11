एनएचएआई: टोल प्लाजा पर फंसे तो क्या मुफ्त मिलेगा पेट्रोल-डीजल? जानें सोशल मीडिया पर वायरल दावे की पूरी सच्चाई

अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि अगर किसी गाड़ी का पेट्रोल या डीजल खत्म हो जाए तो क्या टोल प्लाजा से मुफ्त ईंधन मिल सकता है। सोशल मीडिया और आम बातचीत में इससे जुड़ा एक दावा भी सुनने को मिलता है कि टोल प्लाजा पर फंसे यात्रियों को मुफ्त पेट्रोल या डीजल दिया जाता है, लेकिन यह बात सही नहीं है। टोल प्लाजा यात्रियों को मुफ्त पेट्रोल या डीजल नहीं देते हैं। हालांकि, नेशनल हाईवे पर इमरजेंसी की स्थिति में यात्रियों को सहायता मिल सकती है। जरूरत पड़ने पर नेशनल हाईवे पेट्रोल और इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमें ईंधन या टोइंग सर्विस की व्यवस्था कराने में मदद कर सकती हैं।

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🚧 Know Your National Highways | #MythvsFact विज्ञापन विज्ञापन



Today’s myth addresses a common misconception that toll plazas provide free petrol or diesel to stranded National Highway users.



In reality, toll plazas do not provide free fuel. However, National Highway Patrol and emergency… pic.twitter.com/GaX9Yz4Jne— NHAI (@NHAI_Official) September 9, 2026

इसका सीधा जवाब है नहीं...अगर नेशनल हाईवे पर सफर के दौरान आपकी गाड़ी का पेट्रोल या डीजल खत्म हो जाता है, तो टोल प्लाजा की ओर से आपको मुफ्त ईंधन नहीं दिया जाता है। जरूरत पड़ने पर हाईवे पर मौजूद पेट्रोल या इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम सहायता की व्यवस्था कर सकती है, लेकिन दिए गए ईंधन का खर्च यात्री को ही उठाना होगा। यानी मदद मिल सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पेट्रोल या डीजल मुफ्त मिलेगा।अगर आप कभी ऐसे किसी समस्या में फंस जाते हैं, तो आप1033 पर संपर्क कर सकते हैं। यह नेशनल हाईवे की 24x7 टोल-फ्री हेल्पलाइन है। एनएचएआई के अनुसार, हाईवे पर इमरजेंसी या गैर-इमरजेंसी सहायता के लिए इस नंबर संपर्क किया जा सकता है।इसका मतलब है कि अगर आपकी गाड़ी रास्ते में खराब हो गई है, कोई इमरजेंसी आ गई है या आपको हाईवे पर सहायता की जरूरत है, तो आपके लिए यह नंबर मदद का प्रमुख जरिया हो सकता है।अगर गाड़ी में ऐसी खराबी आ गई है कि वह आगे नहीं चल सकती, तो सिर्फ ईंधन ही नहीं, बल्कि टोइंग की मदद भी मिल सकती है। NHAI के आधिकारिक में नेशनल हाईवे पर सहायता के लिए फ्री एंबुलेंस और टो-अवे क्रेन सुविधाओं का भी जिक्र है। इसलिए हाईवे पर वाहन खराब होने की स्थिति में इस नंबर पर संपर्क करना उपयोगी हो सकता है।