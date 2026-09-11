बीएमडब्ल्यू: 400hp पावर-8K थिएटर स्क्रीन के साथ पेश हुई 7 सीरीज फेसलिफ्ट, मसाज सीटों से है लैस; जानें खूबियां

भारत में पेट्रोल-डीजल 7 सीरीज फेसलिफ्ट फिलहाल सिर्फ 740 पेट्रोल वेरिएंट में उपलब्ध है। कंपनी ने पिछले मॉडल में मिलने वाले 740d डीजल वर्जन को बंद कर दिया है।

विज्ञापन पिछली 7 सीरीज की शुरुआती कीमत 1.85 करोड़ (एक्स-शोरूम) थी। इसके मुकाबले नए फेसलिफ्ट मॉडल की शुरुआती कीमत1.95 करोड़ है, यानी यह करीब ₹10 लाख महंगी हुई है।

विज्ञापन विज्ञापन वहीं, मर्सिडीज-बेंज एस क्लास की एक्स-शोरूम कीमत करीब 2.20 करोड़ से 2.38 करोड़ के बीच है। इस लिहाज से बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज की शुरुआती कीमत S-क्लास के मुकाबले करीब 43 लाख कम है।

फेसलिफ्ट 7 सीरीज में आपको सबसे बड़े बदलाव इसके फ्रंट हिस्से में देखने को मिले हैं। बीएमडब्ल्यू ने इसमें अपडेटेड स्प्लिट हेडलाइट सेटअप दिया है।

ऊपर की तरफ पतली डीआरएल हैं, जो किडनी ग्रिल के ऊपर से बाहर की ओर फैली हुई हैं। इनके नीचे मुख्य LED हेडलाइट यूनिट्स दी गई हैं। फ्रंट में वर्टिकल एयर इंटेक्स का डिजाइन भी नया है।

बीएमडब्ल्यू ने अपनी पहचान वाली किडनी ग्रिल को भी ज्यादा स्क्वायर आकार दिया है। इसमें हॉरिजॉन्टल स्लैट्स और चारों तरफ इल्यूमिनेटेड सराउंड मिलता है। इससे कार का फ्रंट पहले की तुलना में ज्यादा प्रीमियम और आधुनिक नजर आता है।

साइड प्रोफाइल में बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं, लेकिन इसमें नए डिजाइन के साइड स्कर्ट्स और अलॉय व्हील्स मिलते हैं। स्टैंडर्ड तौर पर 20-इंच के पहिए दिए गए हैं, जिन्हें ग्राहक ऑप्शनल तौर पर 22-इंच तक अपग्रेड कर सकते हैं।

रियर हिस्से में नई और ज्यादा चौड़ी एलईडी टेल-लैंप्स दी गई हैं। इसके साथ बंपर को भी नया और ज्यादा क्लीन डिजाइन दिया गया है। कुल मिलाकर कार का सिल्हूट पहले जैसा रखते हुए डिजाइन को ज्यादा मॉडर्न बनाने की कोशिश की गई है।

बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज फेसलिफ्ट के केबिन में एक्सटीरियर की तुलना में ज्यादा बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं। कंपनी ने इसमें अपनी नई नॉय क्लास डिजाइन और टेक्नोलॉजी की झलक दी है।

डैशबोर्ड पर 17.9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। इसके साथ सामने बैठे पैसेंजर के लिए 14.6-इंच की स्क्रीन मिलती है। इसके अलावा डैशबोर्ड की पूरी चौड़ाई में फैला पैनोरोमिक विजन डिस्प्ले दिया गया है। स्टीयरिंग व्हील का डिजाइन भी नया है।

बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज फेसलिफ्ट में लग्जरी और टेक्नोलॉजी से जुड़े कई प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं। इनमें 35-स्पीकर बाउर्स एंड विल्किंस सराउंड साउंड सिस्टम, एंबिएंट लाइटिंग, पावर्ड गेट्स, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, ओटीए अपडेट और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी शामिल हैं।

इसके अलावा कार में फिक्स्ड पैनोरमिक ग्लास रूफ, बॉस मोड, पावर्ड लेग रेस्ट, लेवल-2 ADAS और हीटेड, वेंटिलेटेड व मसाज सीट्स जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। रियर पैसेंजर्स के लिए लग्जरी अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए कई फीचर्स दिए गए हैं।

बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज फेसलिफ्ट के 740 वेरिएंट में 3.0-लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल सिक्स-सिलेंडर इंजन दिया गया है। इसे 48-वोल्ट माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम के साथ जोड़ा गया है।

भारत-स्पेक मॉडल के लिए दिए गए आंकड़ों के मुताबिक यह इंजन 400hp की पावर और 540Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इंजन को 8-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। इसकी मदद से पावर रियर व्हील्स तक पहुंचती है। कार 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार 5.4 सेकंड में पकड़ सकती है, जबकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक तौर पर सीमित टॉप स्पीड 250 किमी/घंटा है।

कुल मिलाकर, 2026 बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज फेसलिफ्ट में कंपनी ने कार के मूल लग्जरी सेडान फॉर्मूले को बरकरार रखते हुए डिजाइन, केबिन टेक्नोलॉजी, कनेक्टेड फीचर्स और पावरट्रेन में सुधार किए हैं।

करीब 1.95 करोड़ की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत के साथ आने वाली 740 पेट्रोल अब पहले से ज्यादा पावर और नई पीढ़ी की बीएमडब्ल्यू टेक्नोलॉजी के साथ आती है। वहीं, 7 सीरीज के इलेक्ट्रिक विकल्प के तौर पर अपडेटेड i7 भी ई-ड्राइव और M70 वर्जन में उपलब्ध है।

सेंटर कंसोल को भी दोबारा डिजाइन किया गया है। इसमें पहले की तुलना में ज्यादा स्टोरेज स्पेस दिया गया है और बटनों की संख्या कम की गई है। इसके साथ एक नया सिलिंड्रिकल रोटरी ड्राइव सिलेक्टर दिया गया है, जिससे गियर सेलेक्शन का इंटरफेस भी पहले से अलग नजर आता है।बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज फेसलिफ्ट में ग्राहक 31.3-इंच की 8K रियर एंटरटेनमेंट स्क्रीन का विकल्प भी चुन सकते हैं। इसके अलावा पैनोरमिक ग्लास रूफ के लिए एम्बेडेड LED लाइटिंग का विकल्प दिया गया है। ये लाइट्स कार की एंबिएंट लाइटिंग के साथ सिंक होकर केबिन का माहौल और ज्यादा खास बनाती हैं।नई 7 सीरीज में सिर्फ इंजन पावर पर ही फोकस नहीं किया गया है। इसमें रियर-व्हील स्टीयरिंग और एडैप्टिव सस्पेंशन भी दिया गया है। रियर-व्हील स्टीयरिंग कम स्पीड पर कार को आसानी से मोड़ने और ज्यादा स्पीड पर बेहतर स्टेबिलिटी देने में मदद करता है। वहीं, एडैप्टिव सस्पेंशन अलग-अलग सड़क और ड्राइविंग परिस्थितियों के हिसाब से राइड क्वालिटी को बेहतर करने में मदद करता है।बीएमडब्ल्यू ने 7 सीरीज फेसलिफ्ट के साथ ऑल-इलेक्ट्रिक i7 को भी अपडेट किया है। भारत में इसे ई-ड्राइव और M70 वर्जन में पेश किया गया है। ग्लोबल फेसलिफ्ट में i7 के बैटरी पैक, पावर आउटपुट और चार्जिंग क्षमता में भी सुधार किए गए हैं। इसके साथ ही i7 में भी 7 Series Facelift जैसे बाहरी और केबिन अपडेट मिलते हैं।बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज फेसलिफ्ट भारत के लग्जरी सेडान सेगमेंट में मर्सिडीज-बेंज एस क्लास की सीधी प्रतिद्वंद्वी है। नई 7 सीरीज के डिजाइन, केबिन टेक्नोलॉजी और पावरट्रेन को देखते हुए BMW ने इसे S-Class के मुकाबले ज्यादा टेक्नोलॉजी-फोकस्ड पैकेज के तौर पर तैयार किया है। 7 सीरीज फेसलिफ्ट का नया केबिन खास तौर पर बीएमडब्ल्यू की आने वाली Neue Klasse कारों से जुड़ी डिजाइन और टेक्नोलॉजी को फ्लैगशिप सेडान में लाता है।