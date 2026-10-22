अल्ट्रावायलेट एक्स-47 वेनम भारत में लॉन्च: 343 किमी की रेंज और राडार जैसे एडवांस फीचर्स, कितनी है कीमत?

इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल सेगमेंट में हलचल मचाते हुए अल्ट्रावॉयलेट (Ultraviolette) ने भारतीय बाजार में अपनी नई और एडवांस्ड इलेक्ट्रिक बाइक X-47 Venom को लॉन्च कर दिया है। पहले 5,000 ग्राहकों के लिए इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2.65 लाख रुपये तय की गई है। इस मोटरसाइकिल के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है, जबकि इसकी डिलीवरी नवंबर 2026 से शुरू होने की उम्मीद है। नई X-47 Venom बाइक कंपनी के नए VX-100 100V प्लेटफॉर्म पर आधारित पहली मोटरसाइकिल है। जिस पर भविष्य के कई अन्य उत्पादन भी आधारित होंगे।