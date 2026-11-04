Hero ने पहली इलेक्ट्रिक बाइक UBX 06 से उठाया पर्दा: 2027 में हो सकती है लॉन्च, बैटरी और कीमत पर अभी सस्पेंस
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: कुलदीप शर्मा Updated Wed, 04 Nov 2026 01:06 PM IST
सार
- Hero की Vida ने EICMA में अपनी पहली इलेक्ट्रिक बाइक UBX पेश की है।
- स्ट्रीटफाइटर लुक, गोल्ड फोर्क और 'वॉल्ट ओपन' लिखा लॉक, आखिर टैंक के अंदर छुपा क्या है?
- 150 किमी रेंज की चर्चा तो है, लेकिन बैटरी और मोटर पर कंपनी ने अभी कोई जानकारी नहीं दी है।
- कीमत क्या होगी और क्या ये आम राइडर की पहुंच में आएगी? आइए जानते हैं।
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विस्तार
EICMA 2026 में Hero MotoCorp के इलेक्ट्रिक ब्रांड Vida ने अपनी नई मोटरसाइकिल UBX पेश की है। यह बाइक कंपनी के पुराने UBEX कॉन्सेप्ट का नया रूप है और 2027 में बाजार में आ सकती है। शोकेस में डिजाइन तो खुलकर दिखा, लेकिन जो बातें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, उन पर कंपनी अब तक चुप है।
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अब तक क्या दिखा है
- बाइक का अंदाज आक्रामक नेकेड स्ट्रीटफाइटर वाला है। आगे का हिस्सा छोटा है, पिछला हिस्सा उठा हुआ है और फ्रेम खुला दिखता है। सामने रोशनी की एक खास आउटलाइन के भीतर प्रोजेक्टर लैंप लगा है। नाक चिड़िया की चोंच जैसी उभरी हुई है, जो इसे आम बाइकों से अलग बनाती है।
- हार्डवेयर की बात करें तो आगे गोल्ड फिनिश वाले USD फोर्क्स, पीछे मोनोशॉक और अलॉय व्हील्स हैं। दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक दिखते हैं और आगे ABS भी नजर आता है। पिछले पहिए को चेन ड्राइव से ताकत मिलती है। बाइक पर UBX 06 और UBX 06 Pro की मार्किंग भी देखी गई है, यानी दो वेरिएंट आ सकते हैं।
- डिजाइन रजिस्ट्रेशन की तस्वीरों से तुलना करें तो बदलाव साफ हैं। वहां टेलीस्कोपिक फोर्क थे, यहां USD फोर्क हैं। ट्यूबलर स्विंगआर्म की जगह अब सिल्वर रंग का तराशा हुआ स्विंगआर्म है।
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किन सवालों के जवाब अब भी बाकी?
- बैटरी और मोटर: बैटरी की क्षमता और मोटर की पावर कंपनी ने नहीं बताई। स्विंगआर्म के पास मोटर दिखती है, पर उसकी ताकत, टॉर्क और टॉप स्पीड का कोई आंकड़ा नहीं है।
- रेंज: 150 किमी से ज्यादा की रेंज की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन यह अनुमान है, कंपनी का दावा नहीं। बिना बैटरी की जानकारी के इस आंकड़े को परखना मुश्किल है।
- चार्जिंग और कूलिंग: चार्जिंग कितनी तेज होगी, फास्ट चार्जिंग मिलेगी या नहीं और कूलिंग सिस्टम कैसा होगा, इस पर कुछ नहीं कहा गया। साइड पैनल पर 'एयर डक्ट' लिखा है और बीच में फिन वाला बॉक्स है, जिससे लगता है कि एयरफ्लो पर ध्यान दिया गया है, पर यह सिर्फ संकेत है।
- स्टोरेज: टैंक जैसे हिस्से पर 'वॉल्ट ओपन' लिखा लॉक दिखा। इससे सामान रखने की जगह का अंदाजा लगता है, पर इसकी पुष्टि नहीं हुई।
- ABS: आगे ABS नजर आता है, लेकिन यह किस तरह का सिस्टम है और पीछे भी मिलेगा या नहीं, यह साफ नहीं है।
- कीमत: कीमत को लेकर भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। यह तभी तय होगा जब बैटरी और बाकी फीचर्स साफ होंगे।
आगे क्या देखना होगा?
यह बाइक अभी शोकेस मॉडल है। EICMA में दिखी हर चीज प्रोडक्शन मॉडल में वैसी ही आए, यह जरूरी नहीं। लॉन्च तक Vida को बैटरी, पावर, चार्जिंग और कीमत पर खुलकर बात करनी होगी। तब पता चलेगा कि UBX सिर्फ अच्छी दिखने वाली बाइक है या रोज चलाने लायक इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल भी।