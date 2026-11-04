Hero ने पहली इलेक्ट्रिक बाइक UBX 06 से उठाया पर्दा: 2027 में हो सकती है लॉन्च, बैटरी और कीमत पर अभी सस्पेंस

EICMA 2026 में Hero MotoCorp के इलेक्ट्रिक ब्रांड Vida ने अपनी नई मोटरसाइकिल UBX पेश की है। यह बाइक कंपनी के पुराने UBEX कॉन्सेप्ट का नया रूप है और 2027 में बाजार में आ सकती है। शोकेस में डिजाइन तो खुलकर दिखा, लेकिन जो बातें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, उन पर कंपनी अब तक चुप है।

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