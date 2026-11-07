दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-3 पाबंदियां लागू: जानें किन वाहनों को अनुमति है, किन पर रोक है?

दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंचने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 6 नवंबर से तत्काल प्रभाव से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण (स्टेज 3) लागू कर दिया है। दिवाली से ठीक पहले वायु गुणवत्ता को और बिगड़ने से रोकने के लिए यह एहतियाती कदम उठाया गया है। इसके तहत दिल्ली और आसपास के इलाकों में वाहनों की आवाजाही, निर्माण कार्यों और औद्योगिक गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं।

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