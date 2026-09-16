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उपभोक्ता सचिव के अनुसार, 'राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन' (NCH) पर ग्राहकों से कई शिकायतें मिल रही थीं। यात्रियों का आरोप था कि टिप न देने पर उन्हें राइड न मिलने का डर दिखाया जाता था और अधिक पैसे देने के लिए मजबूर किया जाता था। सीसीपीए ने स्पष्ट किया कि टिप पूरी तरह से स्वैच्छिक है और यह सर्विस का लाभ उठाने के बाद पूरी तरह ग्राहक की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए। विज्ञापन

उपभोक्ता सचिव के अनुसार, 'राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन' (NCH) पर ग्राहकों से कई शिकायतें मिल रही थीं। यात्रियों का आरोप था कि टिप न देने पर उन्हें राइड न मिलने का डर दिखाया जाता था और अधिक पैसे देने के लिए मजबूर किया जाता था। सीसीपीए ने स्पष्ट किया कि टिप पूरी तरह से स्वैच्छिक है और यह सर्विस का लाभ उठाने के बाद पूरी तरह ग्राहक की इच्छा पर निर्भर होना चाहिए।

उपभोक्ता मामलों की सचिव और 'केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण' (CCPA) की प्रमुख निधि खरे ने बुधवार को एलान किया कि सरकार ने कैब और बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स को राइड बुक होने से पहले अग्रिम टिप मांगने की सुविधा तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। सरकार ने इस प्रथा को भ्रामक और अनुचित व्यापार व्यवहार माना है।