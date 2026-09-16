बीएमडब्ल्यू का नया रियल-वर्ल्ड सेफ्टी टेस्टिंग प्रोग्राम क्या है?: कारों को सुरक्षित बनाने की क्या है तैयारी?

विज्ञापन

लग्जरी वाहन निर्माता कंपनी बीएमडब्ल्यू (BMW) ने अपने ग्राहकों के लिए एक खास 'वीडियो-डेटा प्रोग्राम' शुरू किया है। इस पहल के तहत बीएमडब्ल्यू iX3, i3, X5 और 7 सीरीज के मालिकों को वास्तविक स्थितियों में सेफ्टी टेस्टिंग का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है। अप्रैल 2026 से प्रभावी हुए इस प्रोग्राम के तहत यूरोपीय संघ (EU) के बाजारों में सही हार्डवेयर, स्पेसिफाइड ऑपरेटिंग सिस्टम और सेंसर पैकेज वाली नई पीढ़ी की कारों में ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) किसी भी जोखिम भरी या कठिन परिस्थिति का पता चलते ही छोटे वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लेता है।