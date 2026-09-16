{"_id":"6aaa73c0ca28c363d2074a48","slug":"hyundai-bayon-india-debut-design-sketches-reveal-bold-exterior-and-tech-loaded-cabin-ahead-of-festive-launch-2026-09-16","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"ह्यूंदै बेयोन एसयूवी की पहली झलक आई सामने: डिजाइन स्केच में दिखा बोल्ड लुक और हाई-टेक केबिन, कब होगी लॉन्च?","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"ऑटो-वर्ल्ड","slug":"automobiles"}}

विज्ञापन



एक्सटीरियर स्केच में इस नई एसयूवी का सपाट और ऊंचा प्रोफाइल, स्कल्प्टेड बोनट और उभरे हुए मस्कुलर फेंडर्स साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके फ्रंट डिजाइन का सबसे बड़ा मुख्य आकर्षण ह्यूंदै की नई 'H-Edge' लाइटिंग सिग्नेचर है। जो कार के सामने वाले हिस्से को एक विशिष्ट और मॉडर्न लुक देती है। इसके अलावा, कार के निचले हिस्से में दिए गए मजबूत बॉडी क्लैडिंग एलिमेंट्स इसे एक रफ-एंड-टफ एसयूवी अपील देते हैं। विज्ञापन

एक्सटीरियर स्केच में इस नई एसयूवी का सपाट और ऊंचा प्रोफाइल, स्कल्प्टेड बोनट और उभरे हुए मस्कुलर फेंडर्स साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके फ्रंट डिजाइन का सबसे बड़ा मुख्य आकर्षण ह्यूंदै की नई 'H-Edge' लाइटिंग सिग्नेचर है। जो कार के सामने वाले हिस्से को एक विशिष्ट और मॉडर्न लुक देती है। इसके अलावा, कार के निचले हिस्से में दिए गए मजबूत बॉडी क्लैडिंग एलिमेंट्स इसे एक रफ-एंड-टफ एसयूवी अपील देते हैं। दक्षिण कोरियाई कार निर्माता कंपनी ह्यूंदै (Hyundai) ने भारतीय बाजार में अपनी आने वाली बहुप्रतीक्षित एसयूवी बेयोन (Bayon) का पहला आधिकारिक टीजर जारी कर दिया है। कंपनी ने कार के एक्सटीरियर (बाहरी) और इंटीरियर (केबिन) दोनों के डिजाइन स्केच पेश किए हैं।

इस नई एसयूवी का इंटीरियर और केबिन लेआउट कैसा होगा? ह्यूंदै द्वारा जारी इंटीरियर स्केच से पता चलता है कि बेयोन का केबिन आधुनिक और प्रीमियम थीम पर आधारित होगा। प्रीमियम टेक्सचर्ड सर्फेस: केबिन में टेक्सचर्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जो इसे एक आधुनिक लुक देता है।

केबिन में टेक्सचर्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जो इसे एक आधुनिक लुक देता है। बड़ा डिस्प्ले पैनल: डैशबोर्ड पर एक बड़ा ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पैनल दिया गया है, जो सेंटर कंसोल तक फैला हुआ नजर आता है।

डैशबोर्ड पर एक बड़ा ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले पैनल दिया गया है, जो सेंटर कंसोल तक फैला हुआ नजर आता है। शहरी जीवनशैली पर आधारित: कंपनी के अनुसार, इसका इंटीरियर आधुनिक शहरी जीवनशैली को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी और इस्तेमाल में आसानी को प्राथमिकता दी गई है। ह्यूंदै द्वारा जारी इंटीरियर स्केच से पता चलता है कि बेयोन का केबिन आधुनिक और प्रीमियम थीम पर आधारित होगा।

ह्यूंदै की किस डिजाइन फिलॉसफी पर बनी है यह एसयूवी? ह्यूंदै बेयोन को कंपनी की सिग्नेचर 'आर्ट ऑफ स्टील' डिजाइन लैंग्वेज पर तैयार किया गया है। इसमें शार्प कैरेक्टर लाइन्स और तराशे हुए बॉडी पैनल्स देखने को मिलते हैं। कंपनी का कहना है कि इस एसयूवी को उन ग्राहकों के लिए डिजाइन किया गया है जो मुख्य रूप से शहर में गाड़ी चलाते हैं, लेकिन एक वास्तविक एसयूवी जैसी विजुअल अपील और आत्मविश्वास चाहते हैं।



विज्ञापन

इंजन और पावरट्रेन के मामले में कौन से विकल्प मिलने की उम्मीद है? ह्यूंदै ने फिलहाल भारत में आने वाली बेयोन के आधिकारिक इंजन स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया है। हालांकि, कयास लगाए जा रहे हैं कि इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा, ग्राहकों के लिए कंपनी की ओर से एक फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी (CNG) वेरिएंट भी पेश किया जा सकता है।

