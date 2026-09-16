सीट बेल्ट नियमों के पालन पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?: इस मामले में किसने दायर की जनहित याचिका?

सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी पालन की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका (PIL) (पीआईएल) पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए मामला निपटा दिया। याचिका में अनिवार्य सीट बेल्ट, बच्चों के लिए चाइल्ड रेस्ट्रेंट सिस्टम और वाहनों में फर्स्ट-एड किट जैसी सुरक्षा व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग की गई थी।

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चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची तथा वी. मोहना की पीठ ने कहा कि मौजूदा कानूनों में पहले से ही वाहन सुरक्षा से जुड़े कई उपायों का अनिवार्य अनुपालन निर्धारित है। ऐसे में मुख्य चिंता कानूनों की कमी नहीं, बल्कि उनके प्रभावी प्रवर्तन की है।