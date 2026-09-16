रॉयल एनफील्ड की अपकमिंग हिमालयन 750 एक बार फिर चर्चा में है। इस बार बाइक को सड़क पर चलते हुए एक नए वीडियो में देखा गया है, जिसमें इसका एग्जॉस्ट नोट पहली बार साफ सुनाई दे रहा है। वीडियो में मोटरसाइकिल की आवाज मौजूदा रॉयल एनफील्ड 650cc बाइक्स के मुकाबले ज्यादा गहरी और बैसी सुनाई देती है। यह फुटेज ऐसे समय सामने आया है, जब हिमालयर 750 के EICMA 2026 (इंटरनेशनल टू-व्हीलर एग्जीबिशन) में डेब्यू की उम्मीद की जा रही है।

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