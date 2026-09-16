फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Automobiles News ›   Royal Enfield Himalayan 750 Exhaust Sound Heard Testing Road Ahead EICMA 2026 Debut

रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750: पहली बार सुनाई दिया बाइक का एग्जॉस्ट नोट, 750cc इंजन की दिखी झलक; क्या होगा खास?

Wed, 16 Sep 2026 03:27 PM IST
जागृति शुक्ला ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: जागृति शुक्ला Updated Wed, 16 Sep 2026 03:27 PM IST
सार

रॉयल एनफील्ड की बहुप्रतीक्षित एडवेंचर बाइक हिमालयन 750 का नया टेस्टिंग वीडियो सामने आया है। इसमें पहली बार बाइक का डीप और बैसी एग्जॉस्ट नोट साफ सुनाई दिया है। EICMA 2026 में डेब्यू की उम्मीद वाली इस बाइक में नया 750cc ट्विन-सिलिंडर इंजन, 19-इंच फ्रंट व्हील, क्रूज कंट्रोल और कई टूरिंग-फोकस्ड फीचर्स मिलने की संभावना है। आइए जानते हैं इस अपकमिंग बाइक से जुड़ी संभावित डिटेल के बारे में विस्तार से...
 

विज्ञापन
Royal Enfield Himalayan 750 Exhaust Sound Heard Testing Road Ahead EICMA 2026 Debut
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : एआई जनरेटेड

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

रॉयल एनफील्ड की अपकमिंग हिमालयन 750 एक बार फिर चर्चा में है। इस बार बाइक को सड़क पर चलते हुए एक नए वीडियो में देखा गया है, जिसमें इसका एग्जॉस्ट नोट पहली बार साफ सुनाई दे रहा है। वीडियो में मोटरसाइकिल की आवाज मौजूदा रॉयल एनफील्ड 650cc बाइक्स के मुकाबले ज्यादा गहरी और बैसी सुनाई देती है। यह फुटेज ऐसे समय सामने आया है, जब हिमालयर 750 के EICMA 2026 (इंटरनेशनल टू-व्हीलर एग्जीबिशन) में डेब्यू की उम्मीद की जा रही है।

विज्ञापन


इस बाइक क्या-क्या मिल सकता है?
नई हिमालयन 750 में करीब 750cc का नया पैरेलल-ट्विन इंजन मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रोटोटाइप में सिंगल अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट, 19-इंच फ्रंट व्हील, एडजस्टेबल सस्पेंशन और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स पहले ही देखे जा चुके हैं। हालांकि, रॉयल एनफील्ड ने अभी तक बाइक के फाइनल पावर आउटपुट, टॉर्क, कीमत और भारत के लिए पूरा स्पेसिफिकेशन जारी नहीं किया है।
विज्ञापन


पहली बार सुनाई दिया हिमालयन 750 का एग्जॉस्ट

  • सोशल मीडिया पर वायरल हुए लेटेस्ट वीडियो में हिमालयन 750 को सड़क पर चलते हुए देखा जा सकता है। इसी दौरान इसका एग्जॉस्ट नोट रिकॉर्ड हुआ है। आवाज का टोन लो-पिच और डीप है, जबकि इंजन को रेव करने पर आवाज और ज्यादा उभरकर आती है। मौजूदा रॉयल एनफील्ड 650cc मोटरसाइकिलों की तुलना में इसका एग्जॉस्ट नोट ज्यादा भारी और बैस-हेवी सुनाई देता है।
    • विज्ञापन
    विज्ञापन
  • इसमें खास बात इसका एग्जॉस्ट सेटअप भी है। जहां रॉयल एनफील्ड की कई 650cc बाइक्स में ट्विन एग्जॉस्ट एंड-कैन देखने को मिलते हैं, वहीं हिमालयन 750 के प्रोटोटाइप में सिंगल, हाई-माउंटेड और अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट नजर आया है। इसका रूटिंग टू-इंटू-वन सेटअप जैसा दिखाई देता है।
  • हालांकि, इस वीडियो से केवल प्रोटोटाइप के मौजूदा एग्जॉस्ट नोट का अंदाजा मिलता है। इसे बाइक के फाइनल प्रोडक्शन एग्जॉस्ट सिस्टम की पुष्टि नहीं माना जा सकता।

750cc पैरेलल-ट्विन इंजन मिलने की उम्मीद

  • हिमालयन 750 में करीब 750cc का नया पैरेलल-ट्विन इंजन मिलने की उम्मीद है। इसकी बेसिक आर्किटेक्चर रॉयल एनफील्ड के मौजूदा 650cc पैरेलल-ट्विन प्लेटफॉर्म से जुड़ी मानी जा रही है। हालांकि, कंपनी ने अभी इंजन की आधिकारिक क्षमता और परफॉर्मेंस आंकड़े घोषित नहीं किए हैं।
  • रिपोर्ट्स में इंजन का आउटपुट करीब 50-55bhp से लेकर 55-60bhp तक बताया जा रहा है। टॉर्क के आंकड़े करीब 60-65Nm के आसपास रहने का अनुमान है। इन आंकड़ों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इन्हें फाइनल स्पेसिफिकेशन नहीं माना जाना चाहिए। बाइक में 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलने की भी उम्मीद है।

हिमालयन 450 से अलग होगा सेटअप

  • नई हिमालयन 750 को मौजूदा हिमालयन 450 से ऊपर रखा जाएगा और इसका फोकस ज्यादा लंबे सफर वाले एडवेंचर टूरिंग इस्तेमाल पर नजर आ रहा है।
  • प्रोटोटाइप में 19-इंच फ्रंट और 17-इंच रियर व्हील देखे गए हैं। यह हिमालयन  450 के 21-इंच फ्रंट व्हील सेटअप से अलग है। बाइक को अलॉय और स्पोक व्हील सेटअप के साथ भी देखा गया है।
  • सस्पेंशन की बात करें तो इसमें शोवा यूएसडी फ्रंट फोर्क्स और पीछे मोनोशॉक दिया गया है। टेस्ट बाइक में फ्रंट फोर्क्स पर एडजस्टमेंट और रियर में रिमोट प्रीलोड एडजस्टमेंट भी दिखाई दिया है। ब्रेकिंग के लिए आगे ट्विन डिस्क और ByBre कैलिपर्स देखे गए हैं।


क्रूज कंट्रोल से टीएफटी तक मिलेंगे एडवांस फीचर्स

  • हिमालयन 750 में रॉयल एनफील्ड की मौजूदा एडीवी रेंज के मुकाबले ज्यादा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स मिलने की उम्मीद है।
  • स्पाय फुटेज में राइट-हैंड स्विचगियर पर क्रूज बटन और आरईएस + कंट्रोल दिखाई दिए हैं, जो क्रूज कंट्रोल और राइड-बाय-वायर सेटअप की ओर इशारा करते हैं। बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल भी देखे जाने की रिपोर्ट है।
  • इसके अलावा बाइक में सर्कुलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और लेफ्ट साइड पर जॉयस्टिक कंट्रोलर देखा गया है। इससे स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और नेविगेशन जैसे फीचर्स मिलने की संभावना है। TPMS की ओर भी बाइक के वाल्व सेटअप से संकेत मिलता है।
  • हालांकि, इनमें से कौन-से फीचर्स स्टैंडर्ड होंगे और कौन-से सिर्फ चुनिंदा वेरिएंट में मिलेंगे, यह प्रोडक्शन मॉडल आने के बाद ही साफ होगा।


EICMA 2026 में हो सकता है ग्लोबल डेब्यू

  • रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 750 के EICMA 2026 में प्रोडक्शन-स्पेक मॉडल को पेश करने की उम्मीद है। इसके बाद भारत में लॉन्च किया जा सकता है। कुछ रिपोर्ट्स भारत में लॉन्च को 2027 की शुरुआत के आसपास रखती हैं, लेकिन कंपनी ने अभी आधिकारिक लॉन्च डेट घोषित नहीं की है।
  • कीमत और वेरिएंट लाइनअप की जानकारी भी अभी सामने नहीं आई है। इसलिए फिलहाल इसकी कीमत को लेकर सामने आ रहे अनुमान को आधिकारिक जानकारी नहीं माना जाना चाहिए।


बड़ी और ज्यादा टूरिंग-केंद्रित हिमालयन

  • हिमालयन 750 को रॉयल एनफील्ड की एडवेंचर रेंज में हिमालयन 450 से ऊपर रखा जाएगा। 750cc ट्विन-सिलिंडर इंजन, 19/17-इंच व्हील सेटअप, एडजस्टेबल सस्पेंशन, ट्विन फ्रंट डिस्क, क्रूज कंट्रोल और ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे फीचर्स इसे ज्यादा हाईवे और लॉन्ग-डिस्टेंस एडवेंचर टूरिंग पर केंद्रित मोटरसाइकिल के तौर पर पेश किए जाने की ओर इशारा करते हैं।
  • फिलहाल सामने आया एग्जॉस्ट वीडियो हिमालयन 750 की आवाज की पहली स्पष्ट झलक देता है। लेकिन बाइक का फाइनल इंजन आउटपुट, टॉर्क, कीमत, वेरिएंट और प्रोडक्शन एग्जॉस्ट सेटअप की पूरी जानकारी रॉयल एनफील्ड की आधिकारिक घोषणा के बाद ही सामने आएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें ऑटोमोबाइल समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। ऑटोमोबाइल जगत की अन्य खबरें जैसे लेटेस्ट कार न्यूज़, लेटेस्ट बाइक न्यूज़, सभी कार रिव्यू और बाइक रिव्यू आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed